Dan Karaty recht de rug na zware alcoholverslaving: “Bij de AA zei iemand: ‘Hoe komt het dat jij nog een vrouw hebt?’”

Fysiek is hij hooguit een paar kilo’s verwijderd van zijn oude zelf. Vanbinnen is Dan Karaty (45) een ander mens. De Amerikaanse choreograaf, bekend als jurylid van talentenjachten als ‘Belgium’s got talent’, nam vorig jaar afscheid van een vriend die 25 jaar lang zijn grootste vijand was: alcohol. Voor het eerst sinds lang kan hij zichzelf weer in de spiegel kijken. “Tijdens een bijeenkomst van de AA zei iemand: hoe komt het dat jij nog altijd een vrouw hebt?”