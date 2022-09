Wat een droomstart. Mario Gonzalez, de nieuwe Spaanse spits van OH Leuven, zit nu al aan drie doelpunten. En dat na 191 speelminuten, net iets meer dan twee wedstrijden dus. Zaterdag legde hij als invaller Charleroi over de knie met twee goals. ‘Super Mario’ lijkt de aanwinst te zijn waar Marc Brys al zo lang naar op zoek was.