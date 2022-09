Oekraïense kerncentrale Zaporizja volledig stilgelegd

De kerncentrale van Zaporizja in het zuiden van Oekraïne is volledig losgekoppeld van het elektriciteitsnet en wordt stilgelegd. Dat melden de Oekraïense autoriteiten zondag. De centrale die bezet is door Russische troepen ligt al weken onder vuur, waarbij Rusland en Oekraïne de schuld in elkaars schoenen schuiven.

Concreet is zaterdagnacht de laatste reactor in werking van de kerncentrale afgekoppeld en is de afkoeling gestart. “Er is beslist reactor 6 naar de meest veilige toestand - een koude toestand - te schakelen”, laat de Oekraïense kernautoriteit, Enerhoatom, weten via de berichtendienst Telegram.

Ondanks internationale reacties, blijft Zaporizja al weken onder vuur liggen. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van de escalatie van het geweld rond Europa’s grootste kerncentrale.

Volgens Enerhoatom was de kerncentrale de voorbije drie dagen al in een “eilandmodus” gebracht. De centrale produceerde met andere woorden enkel elektriciteit voor de eigen bevoorrading. Alle stroomverbindingen met het Oekraïense stroomnet waren immers kapotgeschoten. Zaterdagavond is dan een stroomverbinding hersteld. Toen is beslist om de kerncentrale via deze verbinding van stroom te voorzien, zodat de laatste reactor die nog in werking was, stilgelegd en afgekoeld kan worden.

In augustus was er al eens een noodstop van de centrale na beschietingen. Moskou en Kiev gaven toen elkaar de schuld.