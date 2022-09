21-jarige Iga Swiatek is trots op zichzelf na titel op US Open: “Dit had men niet verwacht”

“Ik ben vooral trots op mijn mentale sterkte, ik wankelde niet op de moeilijke momenten”, verklaarde de 21-jarige Iga Swiatek zaterdag op de persconferentie na haar eindzege op de US Open. De Poolse nummer 1 van de wereld heeft haar derde grandslamtitel in haar nog prille carrière beet, nadat ze eerder Roland Garros tweemaal won.

In de finale was Swiatek met 6-2 en 7-6 (7/5) te sterk voor de Tunesische Ons Jabeur (WTA 5). “Ik ben superfier op mezelf, want het was geen eenvoudige wedstrijd”, vertelde de Poolse. “Hoewel ik het begin van de wedstrijd domineerde, wist ik dat het spannend zou worden en dat Ons voordeel zou halen uit elke fout die ik maakte. In de tweede set werd de wedstrijd erg fysiek en ik ben blij dat mijn energieniveau weer wat omhoog ging, zodat ik op de belangrijke momenten wat preciezer kon zijn en de wedstrijd kon afmaken. We speelden op een zeer hoog niveau. En ik ben vooral trots op mijn mentale sterkte, ik wankelde niet op de moeilijke momenten.”

Swiatek vindt het moeilijk haar titel op de US Open te vergelijken met haar twee titels op Roland Garros. “Op Roland Garros voel ik dat ik alles onder controle heb en ik voel me goed op het court Philippe-Chatrier. Hier, op Arthur-Ashe, heb ik moeite om te wennen aan de sfeer. Voor mijn tweede titel op Roland Garros stond ik onder grote druk en iedereen verwachtte dat ik zou winnen. Hier had ik minder hoge doelen en ik slaagde erin ze te overtreffen. En ik denk dat de mensen niet verwacht hadden dat ik op hardcourt zou winnen.”

