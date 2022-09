“Herenigd voor oma” en “meningsverschillen opzijgezet”: slechts één onderwerp domineert Britse voorpagina’s

LEES OOK. William en Harry begroeten samen met Kate en Meghan het publiek

The Sun, Sunday Express, The Sunday Times, The Mirror en ook The Sunday Telegraph: allemaal hebben ze William en Kate en Harry en Meghan op de cover. “Een van de opvallendste en meest onverwachte beelden.” Zo omschrijft ook BBC het tafereel dat zaterdag te zien was aan Buckingham Palace. Prins William en Kate wandelden samen met prins Harry en Meghan over het plein voor het koninklijke paleis in Londen. Ze bekeken de vele bloemen en brieven die er zijn neergelegd voor koningin Elizabeth en namen ook uitgebreid de tijd om het publiek te groeten.

Het moet gezegd: het is al even geleden dat de twee broers en hun echtgenotes samen gezien werden. De laatste keer was op 9 maart 2020, om precies te zijn. Niet lang na een familiecrisis. Prins Harry en Meghan kondigden begin dat jaar aan dat ze hun taken als werkende leden van de koninklijke familie zouden neerleggen. Na de “Megxit” verhuisde het koppel naar Californië. De militaire benoemingen en koninklijke onderscheidingen van de hertog en hertogin van Sussex moesten worden teruggegeven en de koningin sloot een terugkeer als leden van de koninklijke familie uit. Sinds die periode lijkt het viertal uit elkaar gegroeid.

© REUTERS

“Herenigd voor granny”

Het overlijden van de Queen brengt de prins en prinses van Wales en de hertog en hertogin van Sussex nu toch terug samen. “Ze hebben hun meningsverschillen opzij gezet om hun grootmoeder te eren”, schrijft de Sunday Telegraph. Ook de Sunday Mirror schrijft “reunited for granny”, een reünie voor hun grootmoeder. The Sunday Express beschrijft het weer samen zien van de koppels als een “krachtig symbool van eenheid in een tijd van groot verlies”.

William was zaterdag al aanwezig bij de officiële benoeming van zijn vader Charles tot koning van het Verenigd Koninkrijk. Prins Harry was, net als zijn broer William, donderdag in Schotland waar de koningin overleed op haar buitenverblijf Balmoral Castle. Kate bleef op dat moment bij de kinderen in Windsor en Meghan bleef achter in Londen. Harry en Meghan, die nog steeds in de Verenigde Staten wonen, waren bij toeval in het Verenigd Koninkrijk. Niet om de Queen te bezoeken, wel om enkele liefdadigheidsbijeenkomsten bij te wonen.