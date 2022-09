Geen treinen tussen Hasselt en Aarschot: ook alle overwegen gesloten

Vanaf 7.45 uur ontstond er een file aan de gesloten spooroverweg in Schulen (Herk-de-Stad). Veel automobilisten maakten na een tijdje rechtsomkeer, maar er slalomden er ook tussen de slagbomen door. Omdat alle overwegen tussen Hasselt en Aarschot gesloten waren, was het voor veel weggebruikers zoeken om toch aan de overzijde te geraken. Dat kan via Hasselt, Diest of de autosnelweg E314 Lummen-Halen. Frédéric Petit: “Ook al het treinverkeer ligt stil. Twee passagierstreinen die zich tussen Hasselt en Aarschot bevonden reden tot het dichtstbijzijnde station. Daar moesten de passagiers uitstappen. Overal worden vervangbussen ingelegd. We zijn op zoek naar de oorzaak en houden je op de hoogte. Eerder deze week stelde er een gelijkaardig probleem in Oost-Vlaanderen. In Schellebelle (Dendermonde) ontstond het probleem door een blikseminslag, maar ik vermoed dat dit nu niet de oorzaak is van het probleem”, vertelt Frédéric Petit. (Koen Luts )

© Koen Luts