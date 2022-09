Op zoek naar bijna onhaalbare vormpiek van acht weken: Remco Evenepoel kopman op het WK als het kan, knecht als benen minder zijn

Remco Evenepoel is een fenomeen. Zoveel heeft hij nu wel bewezen. Winst in Luik-Bastenaken-Luik, de Classica San Sebastian en nu ook winst in de Vuelta. Een boerenjaar, maar de honger van Evenepoel is nog niet gestild. Onze landgenoot wil in Wollongong over twee weken nog een gooi doen naar twee wereldtitels. Maar daarvoor moet de Belg dan wel iets quasi onhaalbaar realiseren.

30 juli 2022. Remco Evenepoel domineert in de Classica San Sebastian en rijdt de tegenstand op een hoopje. De nummer twee, de Fransman Pavel Sivakov, finisht op bijna twee minuten. Er bestaat geen twijfel over: Evenepoel is in bloedvorm.

11 september 2022. Exact zes weken en één dag later schrijft Evenepoel met de Ronde van Spanje als eerste Belg in 44 jaar een grote ronde op zijn naam. De Belg kwam in heel de Vuelta eigenlijk niet in de problemen en zal dat ook zondag in het afsluitende criterium in Madrid niet doen.

18 september 2022. De aerokogel wil nog eens uitpakken op het WK tegen de klok: 34,2 kilometer knallen.

25 september 2022. Eindelijk valt het doek van het seizoen van Remco Evenepoel. In het Australische Wollongong wil hij als laatste kunststukje schitteren op het WK op de weg, acht weken na zijn triomf in het Baskenland.

Een vormpiek van acht weken, bijna twee maanden in topconditie zijn: het lijkt onmogelijk. Maar toch vliegt Remco Evenepoel maandag, amper één dag na zijn Vueltawinst, meteen richting Australië. De feestelijkheden in België moeten nog enkele weken wachten. Een onmogelijk plan voor velen, maar de ambitie bij de Aerokogel van Schepdaal is nog groot.

Kopman als het kan, knecht als het moet

In Vive Le Vélo gaf Evenepoel zaterdagavond aan zich toch te kunnen opladen voor de dubbele WK-meeting. “Vanaf dinsdag leg ik mijn focus op het WK. We maken in zowel de tijdrit als de wegrit kans op de wereldtitel”, klinkt het bij de Belg. Toch probeert zelfs de ambitieuze Evenepoel de verwachtingen te temperen: “Ik ga toch moeten zien hoe mijn benen zijn na deze Vuelta. Ik hoop gewoon dat ik nog een goed niveau kan halen. Maar als het niet zo is, ga ik met heel veel plezier er alles aan doen om Wout af te zetten voor de sprint.”

Kopman als het kan, knecht als het moet dus. Met een schier onhaalbare vereiste vormpiek van twee maanden lijkt dat laatste het meest logische voor een normale renner. Maar we weten allemaal dat als Evenepoel ergens een hoofddoel van maakt, tot wat hij in staat is.