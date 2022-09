Lichaam gevonden op dak van kerk in Leeuwarden, politie opent onderzoek: “Nog veel vragen”

Op het dak van een kerk op het Bonifatiusplein in het centrum van de Nederlandse stad Leeuwarden is het levenloze lichaam van een man gevonden. Volgens een politiewoordvoerder ligt het lichaam op ongeveer twintig meter hoogte.

De politie is met meerdere eenheden aanwezig en heeft een onderzoek ingesteld. Om het lichaam te bergen, moest een eenheid ingeschakeld worden die gespecialiseerd is in het werken op hoogte.

Hoe de persoon daar terecht is gekomen en hoe die is overleden, is nog onduidelijk. “We hebben nog heel veel vragen”, aldus de woordvoerder, die spreekt van een bijzondere situatie.

Volgen de lokale krant Leeuwarder Courant zou een kennis van de man op het dak gekropen zijn omdat die zich zorgen maakte. Daar trof hij het lichaam aan.