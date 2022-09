CD&V wil premie voor zonnepanelen afhankelijk maken van inkomen: “Rechtvaardiger”

In plaats van de premie voor zonnepanelen te halveren, zoals nu is voorzien, stelt CD&V voor om die afhankelijk te maken van het inkomen. Gezinnen met een laag inkomen zouden dan vanaf 1 januari nog steeds evenveel krijgen, de hoogste inkomens geen enkele premie meer. “Dat is rechtvaardiger”, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V).

Terwijl de Vlaamse ministers zich voorbereiden op begrotingsbesprekingen, zijn de debatten over extra Vlaamse energiemaatregelen geopend. Een van de thema’s zijn de subsidies voor zonnepanelen. Op dit moment krijgen gezinnen daarvoor een premie van zo’n 1.200 euro (voor een gemiddelde installatie), en eerder was al voorzien om die vanaf 1 januari te halveren aangezien het rendement van zonne-energie alleen maar toeneemt.

Premie afschaffen?

De energiecrisis doet dat rendement nu natuurlijk nóg forser toenemen. Daarom stelde Open VLD-viceminister-president Bart Somers vrijdag voor om die premie vanaf 1 januari helemaal af te schaffen. “Als zaken zo rendabel worden, dan is het toch vreemd om daar zomaar overheidsgeld tegenaan te smijten”, zei hij daarover in Het Laatste Nieuws. Zijn voorstel was om het geld dat daarvoor in 2023 is voorzien, te gebruiken om renovatie en isolatie extra aan te moedigen en dus die premies te verhogen.

Hilde Crevits. — © BELGA

In De Afspraak op vrijdag wees zijn CD&V-collega Hilde Crevits dat idee meteen af, omdat zo’n installatie volgens haar een heel grote investering blijft voor mensen met een laag inkomen. Haar partij komt nu met een concreet voorstel. “Als het van ons afhangt, wordt de premie voor zonnepanelen een onderdeel van MijnVerbouwpremie”, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). Daarmee verwijst hij naar het premiestelsel voor renovatie, dat inkomensafhankelijk af. “In ons voorstel zouden de laagste inkomens vanaf 1 januari nog steeds de premie blijven krijgen zoals die nu bestaat, en dus niet de helft zoals is voorzien. Voor de gemiddelde inkomens zou die halvering er dan wel komen en voor de hoogste inkomens zou er geen premie meer zijn.”

“Juiste richting”

Bothuyne noemt het “logisch” dat de premie voor zonnepanelen inkomensafhankelijk zou worden. “Niet iedereen kan dat geld er zomaar leggen”, zegt hij. “Bovendien zetten we zo stappen in de juiste richting. Zonnepanelen zijn een belangrijk onderdeel om naar duurzame energie te gaan. We moeten die blijven stimuleren.”

Woensdag zit de Vlaamse regering opnieuw samen om de begroting en, de energiemaatregelen te bespreken. De deadline is in principe 26 september, wanneer minister-president Jan Jambon in het Vlaams Parlement wordt verwacht voor zijn Septemberverklaring. De bedoeling was om tegen dan met een pakket extra energiemaatregelen naar buiten te komen, maar de druk neemt toe om al sneller te beslissen. Ook viceminister-president Hilde Crevits zei in De Afspraak op vrijdag dat het niet nodig is om langer te wachten dan nodig.