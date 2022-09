De Ketelaere ziet allereerste doelpunt voor AC Milan afgekeurd worden, maar wint wel

Charles De Ketelaere heeft met AC Milan een nieuwe zege geboekt in de Serie A. De regerende landskampioen was met 1-2 te sterk voor Sampdoria. De Ketelaere scoorde in de eerste helft zijn allereerste doelpunt voor de Rossoneri, maar het feestje ging niet door: na tussenkomst van de VAR werd de goal afgekeurd. Aster Vranckx mocht bij Milan ook zijn eerste speelminuten verzamelen.

De Ketelaere mocht in de basis beginnen bij Milan en zag hoe ploegmakker Messias er na amper zes minuten al 0-1 van maakte. Een kwartier later leek het gloriemoment van CDK gekomen toen hij zijn eerste doelpunt voor Milan maakte, maar na een lange VAR-tussenkomst ging het feest niet door. Bij de fase net voor zijn treffer stond Olivier Giroud immers buitenspel. (Lees verder onder de tweet en foto)

Milan maakte het nadien zichzelf lastig toen Rafael Leão vroeg in de tweede helft zijn tweede gele kaart kreeg en dus al snel terug de kleedkamer in mocht. Al gebeurde dat absoluut niet met opzet: Leão wilde op een hoge voorzet met een omhaal proberen scoren, maar raakte daarbij met zijn scheen het gezicht van een tegenstander.

Tien minuten later kwam Sampdoria langszij via een goal van ex-Anderlechtenaar Filip Djuricic. Maar gelukkig was Olivier Giroud er nog om - weliswaar vanaf de penaltystip - de meubelen te redden: 1-2 was de eindstand.

De Ketelaere werd na 71 minuten gewisseld, terwijl Aster Vranckx in de 78ste minuut mocht opdraven om zijn eerste speelminuten te verzamelen. Alexis Saelemaekers bleef op de bank, Divock Origi ontbrak door een blessure.

Milan komt in de tussenstand voorlopig op een gedeelde eerste plaats met Napoli: beide teams hebben 14 punten na zes wedstrijden. Eerste achtervolger Atalanta (13 punten) speelt zondag nog tegen Cremonese. Stadsgenoot Inter staat voorlopig vierde met 12 punten. Inter won eerder op de avond in extremis van Torino: Marcelo Brozovic scoorde pas in de 89ste minuut de enige goal van de match (1-0).

Bekijk hier de goals van AC Milan:

