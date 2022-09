Iga Swiatek is in finale US Open te sterk voor Ons Jabeur en wint haar tweede Grandslamtoernooi van het jaar

Iga Swiatek heeft na haar zege op Roland Garros enkele maanden geleden nu ook de US Open. De Poolse nummer één van de wereld was in het Arthur Ashe Stadium in twee sets te sterk voor de Tunesische Ons Jabeur (WTA-5). Swiatek haalde het in twee sets met 6-2 en 7-6.

Swiatek drukte bij het begin van de finale meteen stevig het gaspedaal in, want na drie snelle games stond de Poolse al 3-0 voor. Jabeur knokte zich nadien wel in de wedstrijd en kwam terug tot 3-2, maar vervolgens was het woord opnieuw aan Swiatek. De Poolse nam terug over en in geen tijd was de eerste set binnen: 6-2.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De tweede set bracht aanvankelijk meer van hetzelfde. Swiatek moest er harder voor vechten, maar kwam wel opnieuw 3-0 voor. Jabeur kwam vervolgens terug tot 4-4, waarna de twee dames games uitwisselden. Bij een 6-5-tussenstand kreeg Swiatek een eerste matchpunt, maar Jabeur overleefde en dwong nog een tiebreak af. Ook daarin waren de twee dames erg aan elkaar gewaagd. Swiatek dwong uiteindelijk een tweede matchpunt af en verzilverde dat ook (7-6).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor de Poolse is het haar tweede grandslamzege van het jaar, want ze won in juni ook al Roland Garros. Het is de derde grandslamzege van haar carrière nadat ze in 2020 ook al eens Roland Garros won. Jabeur verliest op haar beurt haar tweede grandslamfinale op rij: op Wimbledon verloor ze van Jelena Rybakina.