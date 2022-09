Gilles-Arnaud Bailly verliest juniorenfinale op US Open

Gilles-Arnaud Bailly (ITF 5) is er zaterdag niet in geslaagd het juniorentoernooi van de US Open op zijn naam te schrijven. Het Belgische tweede reekshoofd verloor in New York in de finale na twee uur en vijftien minuten tennis in drie sets (7-6 (7/3), 5-7 en 6-2) van de Spanjaard Martin Landaluce (ITF 10), het vijfde reekshoofd.