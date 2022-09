Bocholt, Hubo Handbal en Aalsmeer behouden het maximum in BENE-League handbal

Op de tweede speeldag van de BENE-League handbal was het uitkijken naar het duel tussen de Belgische bekerwinnaar Bocholt en Belgisch kampioen Wezet. Spanning was er zaterdag nauwelijks in een goed bezette Damburg. Wezet klampte aan tot 2-2 (5.) maar werd daarna op alle fronten door de Limburgers overklast. Bij 11-4 (20.) lag de wedstrijd in een beslissende plooi. De 18-7 aan de rust zei nog net iets meer over de suprematie van de Limburgers in de eerste helft. De tweede helft was beduidend minder maar Bocholt rondde af met 32-24 winst.