Italiaan Abdelwahed legt positieve dopingtest af

Abdelwahed legde zijn positieve test af tijdens het EK in München. Zelf ontkende hij het gebruik van doping. “Ik ben voorlopig geschorst voor de aanwezigheid van een substantie in mijn lichaam, waar ik zelf nog nooit van gehoord heb”, legde hij uit op Instagram. “Ik heb dit middel nooit bewust genomen. Ik ga onderzoeken hoe het in mijn urine is terechtgekomen.”

De 26-jarige Abdelwahed moest in München op de 3.000 meter steeple enkel de Fin Topi Raitanen voor laten gaan.