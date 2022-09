Invaller Mario Gonzalez bezorgt OH Leuven zege tegen Charleroi na doelpuntrijke match

Invallen en twee keer scoren. Dan mogen we al eens de term supersub bovenhalen. Het was Mario Gonzalez die OH Leuven na een intense partij aan een hoog tempo de overwinning bezorgde met twee treffers (3-2), en dat terwijl de Spanjaard pas na een halfuur was komen invallen. De Leuvenaars verstevigen hun vierde plaats met een 10 op 12.

De start van de partij was behoorlijk kansarm met beide ploegen die eerst en vooral de deur op slot probeerden te houden. Bij de eerste ernstige kans was het meteen prijs. Charleroi zette een knappe aanval op via Ilaimaharitra en Gholizadeh, die Heymans bediende. De twee kregen behoorlijk veel ruimte van de Leuvense defensie en Heymans bedankte met de 1-0 via de paal.

Kort na de openingstreffer had ook OH Leuven een dot van een kans. Nsingi, die opvallend genoeg de voorkeur kreeg op Gonzalez in de spits, besloot pal op doelman Koffi. Even later volgde de snelle gelijkmaker alsnog. Malinov mikte een afgemeten lange bal op Maertens, die een klungelig uitkomende Koffi omzeilde en koel 1-1 maakte. Ondertussen was het overigens een leuke wedstrijd aan hoog tempo geworden aan Den Dreef.

Rond het halfuur werden de kansen weer even iets schaarser, tot Mendyl voor OHL nog eens mocht aanleggen. Zijn schot van vlakbij het doel had weinig richting en ging ver naast. Aan de overkant legde Gholizadeh aan van buiten de zestien, maar hij kon doelman Cojocaru niet in de problemen brengen. Daarna was het meteen weer aan de thuisploeg, die opnieuw een megakans kreeg om op voorsprong te komen, maar Nsingi trapte op de lat.

Ook na de pauze bleef er heel veel tempo in de wedstrijd zitten, maar in de laatste fase liep het vaak stroef. De beide defensies stonden goed en de laatste pass was niet altijd wat ze moest zijn. En dus hadden we na een kwartier nog geen enkele kans genoteerd. Je voelde wel dat OHL het dichtst bij een doelpunt stond, en dat er kwam uiteindelijk ook met dank aan een gouden wissel. Holzhauser mikte een vrije trap tot bij de Gonzalez, die de 2-1 in één tijd tegen de netten joeg. Beiden stonden nog maar 30 seconden op het veld.

© Vel

© BELGA

Echte spits

Charleroi probeerde wel te reageren, maar geraakte moeilijk voorbij de uitstekend georganiseerde Leuvenaars. De bezoekers kwamen zelden of nooit in de zestien en probeerden het dan maar met doorgaans ongevaarlijke afstandsschoten. Een kwartier voor de tijd ging de bal na een VAR-interventie echter op de stip toen Mendyl Heymans neerhaalde. Ilaimaharitra joeg de 2-2 vanop elf meter hoog in het doel. Meteen daarna moest Koffi aan de overkant met een knappe redding uitpakken om Holzhauser van een nieuwe Leuvense voorsprong te houden.

OHL nam geen genoegen met een puntje en ging op zoek naar een derde treffer. En die kwam er ook. Na een goed uitgespeelde aanval kon Ouedraogo in de zestien Gonzalez bedienen. De Spanjaard legde beheerst en als een échte spits de winnende treffer voorbij Koffi – alweer een samenspel van twee invallers.

OHL 3-2 Charleroi

Doelpunten: 13’ Heymans (Gholizadeh) 0-1, 22’ Maertens (Malinov) 1-1, 62’ Gonzalez (Holzhauser) 2-1, 76’ Ilaimaharitra (strafschop), 86’ Gonzalez (Ouedraogo) 3-2

OHL: Cojocaru, Patris, Pletinckx, Ricca, Tamari (90’ Dom), Malinov, De Norre, Mendyl (74’ Ouedraogo), Maertens, Thorsteinsson (61’ Holzhauser), Nsingi (61’ Gonzalez)

Charleroi: Koffi, Bager, Andreou, Bessile, Nkuba (87’ Hosseinzadeh), Zorgane, Ilaimaharitra, Tchatchoua, Heymans, Mbenza (74’ Benbouali), Gholizadeh (74’ Descotte)

Gele kaarten: 17’ Andreou, 57’ Ilaimaharitra, 61’ Nkuba, 75’ Mendyl, 88’ Bager, 90’ Holzhauser

Scheidsrechter: Bram Van Driessche