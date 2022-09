Huwelijksaanzoek op pier valt letterlijk in het water wanneer ring uit handen van dochter glipt — © Caters News via KameraOne

Het huwelijksaanzoek van Luke Aukuso is onlangs bijna uitgedraaid op een drama. Toen hij zijn vriendin Stephanie ten huwelijk wilde vragen op een pier in het Australische Hervey Bay, liep het helemaal mis. Zijn dochtertje Harpie hielp bij het overhandigen van de ring aan haar moeder, tot die uit de doos valt en via een kleine opening in de oceaan terechtkomt.