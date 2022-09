Nog meer geschiedenis in de Vuelta: Juan Ayuso wordt jongste wielrenner in 118 jaar (!) die eindpodium van grote ronde haalt

De voorbije drie weken was het in de Vuelta natuurlijk genieten van de 22-jarige Remco Evenepoel, maar in de marge van diens historische overwinning maakte de wielerwereld ook kennis met een groot ontluikend talent. Juan Ayuso, die volgende week vrijdag zijn 20ste verjaardag viert, sluit ondanks een coronabesmetting de Vuelta als derde af. Een bijzondere prestatie: hij is pas de tweede wielrenner ooit die als tiener het eindpodium van een grote ronde haalt.

Om maar te illustreren hoe bijzonder de prestatie van Ayuso is: hij zal zondag pas de tweede tiener ooit zijn die op het eindpodium van een grote ronde finisht. De enige andere keer dat dat ooit gebeurde, is al van 1904 (!) geleden. Henri Cornet was 19 jaar en 352 dagen oud toen hij op 25 juli van dat jaar de Tour de France won. Daarmee is de Fransman ook met voorsprong de jongste winnaar van een grote ronde ooit.

Zijn titel van jongste podiumganger ooit in een grote behoudt Cornet ook, maar nipt. Ayuso zal zondag 19 jaar en 360 dagen oud zijn wanneer hij op het Vuelta-podium klimt: amper 8 dagen ouder dan Cornet was toen hij in 1904 de gele trui won.

Ook Evenepoel komt in geschiedenisboeken

Ironisch genoeg zal Ayuso aan zijn historische prestatie geen witte jongerentrui overhouden: die gaat samen met de rode leiderstrui immers mee naar Schepdaal. Met een leeftijd van 22 jaar en 229 dagen zal Remco Evenepoel zondag de op drie na jongste winnaar ooit worden van de Vuelta. De recordhouder is Angelino Soler met 21 jaar en 168 dagen, en ook Belgen Gustaaf Deloor (die in 1935 de eerste editie won) en Frans De Mulder (1960) waren jonger dan Evenepoel toen ze de Ronde van Spanje wonnen.

In totaal waren amper 12 renners jonger dan Evenepoel toen ze hun eerste grote ronde worden. Twee daarvan zijn actief in het huidige wielerpeloton: Tadej Pogacar won de Ronde van Frankrijk in 2020 de dag voor zijn 22ste verjaardag, het jaar voordien was Egan Bernal 22 jaar en 196 dagen oud toen hij de Tour won.