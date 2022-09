Hoe Schepdaal ‘zijn’ Evenepoel naar de zege in de Vuelta schreeuwde: “Remco is écht eentje van ons”

Ze hielden collectief de adem in op die voorlaatste klim, riepen hem over de berg en stortten zich vervolgens gezamenlijk in een feest zonder eind. Rood overheerste in heel Schepdaal, van de bakker tot zowat elke school en gevel. Maar het roodst van al was toch café In de Rustberg, daar waar Remco Evenepoel thuis is, waar zijn supporters altijd zijn en waar zaterdag de Vuelta-winst van hun ket grondig gevierd werd. En zondag zal dat niet anders zijn.