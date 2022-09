Geen eerste grandslamtitel voor Kirsten Flipkens: landgenote gaat na supertiebreak ten onder in finale gemengd dubbel

Kirsten Flipkens heeft geen eerste grandslamtitel aan haar palmares kunnen toevoegen. In de finale van het gemengd dubbelspel op de US Open ging ze met haar Franse dubbelpartner Edouard Roger-Vasselin na een supertiebreak ten onder. Na één uur en 28 minuten tennis werd het 4-6, 6-4 en 10/7 tegen het Australische duo Storm Sanders/John Peers, samen het vierde reekshoofd.

De 36-jarige Flipkens zette na Wimbledon een punt achter haar enkelcarrière in het tennis, maar ging nog door in het dubbel en gemengd dubbel. In New York, waar ze voor de dertiende keer deelnam, haalde ze voor het eerst in haar carrière een grandslamfinale. Haar laatste optreden op Flushing Meadows dateerde van 2020.

Ook voor Roger-Vasselin was het zijn eerste grandslamfinale in het gemengd dubbel. In het mannen dubbel bereikte hij al drie maal de eindstrijd van een Grand Slam. Enkel op Roland Garros in 2014 pakte hij ook de titel.

Dubbelspecialist John Peers won eerder in het mannen dubbel op de Australian Open, in 2017. Voor Storm Sanders was het haar eerste grandslamtitel.