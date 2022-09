Wolkbreuk zet deel van Kamp en Heppen blank

De situatie was het ergst in de buurt van de Lommelsesteenweg - de parking van de Hubo was er veranderd in een vijvertje - en in Heppen - Middenlaan en Lindestraat. Meestal ging het om ondergelopen straten waar de riolering het water niet meer kon slikken. Hulp van de brandweer was daar niet nodig. In vier huizen moesten ze wel tussenkomen omdat er water in de kelder stond. mm