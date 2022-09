Geen woorden, maar tranen: zo beleefden de ouders van Remco Evenepoel zijn historische overwinning

Wat begon met een akkefietje met een Spaanse fotograaf in de beginkilometers van de etappe, eindigde hoog in de bergen met een tranendal in de armen van hun zoon. Daartussen zorgden mama en papa Evenepoel voor de bevoorrading van Remco, en was er zelfs tijd en ruimte voor een terrasje. Bijna waren Agna en Patrick te laat om hun zoon als eerste Belg in 44 jaar als winnaar van een grote ronde over de meet te zien rijden. Maar mama Agna rende als een Keniaan, en papa Patrick racete als een Nederlander. Het relaas van D-day in het zog van de Evenepoels.