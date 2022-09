De grootste vastgoedbezitter van het land wil geen pottenkijkers: “Een schande”

Was het een quizvraag geweest, dan had u waarschijnlijk “de koning” geantwoord, of misschien BPost. Wie bezit het meeste publieke gebouwen in ons land? Het is de NMBS. De spoorwegmaatschappij heeft 1.704 gebouwen in bezit, die samen miljarden waard zijn. Jaarlijks verkoopt ze er een aantal. Hoeveel? Onduidelijk. Wat doet ze met de opbrengst? Onduidelijk. “Een schande, want het zijn gebouwen van een overheidsbedrijf, met publiek geld gefinancierd”, zeggen parlementsleden Tomas Roggeman (N-VA) en Maria Vindevoghel (PVDA).