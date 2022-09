Wat een ontlading! Remco Evenepoel barst in tranen uit na finish van voorlaatste etappe Vuelta: “Dit is de mooiste dag van mijn leven”

Hij heeft het klaargespeeld! Remco Evenepoel wordt zondag de allereerste Belgische eindwinnaar van een grote ronde in 44 jaar. Een historische prestatie die ook bij de jongeman in Schepdaal duidelijk stevig binnenkomt. Een duidelijk geëmotioneerde Evenepoel barstte na de finish van de voorlaatste etappe in tranen uit. “Dit is de mooiste dag van mijn leven”, vertelde de 22-jarige renner enkele minuten later tijdens het flashinterview.