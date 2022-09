22 jaar en al 36 overwinningen, Remco Evenepoel heeft nu al een palmares dat doet dromen

Je zou het bijna vergeten, maar Remco Evenepoel is nog altijd maar 22 jaar oud. De eindzege in de Vuelta is straks al zijn 36ste zege in amper vier jaar als prof. Ze allemaal nog eens in een lijstje gieten, maakt het parcours van Evenepoel, die nota bene maanden out was na zijn val in Lombardije in 2020, er alleen maar indrukwekkender op.