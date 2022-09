Twee overwinningen en totale controle. De Spaanse triomftocht van Remco Evenepoel in 10 momenten

De klus is geklaard, Remco Evenepoel (22) mag morgen met zijn rode trui in Madrid pronken. Het supertalent heeft bij zijn tweede poging al meteen zijn eerste grote ronde binnen. 44 jaar later volgt hij Johan De Muynck op die in 1978 als laatste Belg met de Giro een grote ronde wist te winnen. Een eindoverwinning die Evenepoel alles behalve gestolen heeft. Verspreid over 20 van de 21 ritten was hij een maatje te sterk voor de concurrentie. Als beloning mag hij morgen in de slotrit zijn leiderstrui aan de Spaanse hoofdstad showen. Aan de hand van de tien sleutelmomenten uit zijn Vuelta, blikken we terug op zijn wonderlijk exploot.

Rit 1-3 - Netjes door Nederland

“Wat stellen 14 seconden voor?”

Het Nederlandse drieluik brengt nog geen aardschokken teweeg. Quick-Step – Alpha Vinyl presteert in de ploegentijdrit boven de verwachtingen met de derde plek. Volgens coach Koen Pelgrim ‘een voor 95 procent perfecte prestatie’. In tegenstelling tot wat hij vooraf aankondigt, rijdt Evenepoel wel als eerste van het team over de streep omdat hij er in de laatste rechte lijn nog een flinke laatste snok aan geeft. De leiderstrui houdt hij er niet aan over, maar tevreden is hij wel met de beperkte achterstand van amper 14 seconden op Roglic en Jumbo-Visma. “Wat stelt dat voor in een ronde van drie weken? Wellicht niets”, zegt Evenepoel. Ook de twee sprintersritten naar Utrecht en Breda komt hij zonder kleerscheuren door.

Rit 4 - Eerste Spaanse testje goed doorstaan

“Missie geslaagd”

De eerste rit op Spaanse bodem eindigt met een klimmetje van 1,5 km tot een hoogte van 522 m. Gesneden koek voor Alaphilippe. Evenepoel leidt de finale dan ook in voor de Franse wereldkampioen, maar die heeft niet voldoende jus om voor ritwinst te gaan. Toch slaagt Evenepoel er ondanks die inspanning zelf nog in om als achtste over de meet te komen en geen tijd toe te staan op ritwinnaar en nieuwe rode trui Roglic die enkel wat bonificatieseconden buit maakt. “Met iets meer geloof en zelfvertrouwen had ik een paar plaatsen hoger kunnen eindigen, maar voor vandaag: missie geslaagd”, klinkt het bij Evenepoel die meteen zijn intrede doet in de top tien van het algemene klassement.

Rit 6 – Rood pakken op de Pico Jano

“Droom en een beloning”

12,6 km met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5 procent. De Pico Jano zit voor het eerst in het parcours van de Vuelta en Remco Evenepoel zal hem zich nog lang heugen. Op die Spaanse col slaat hij een eerste keer toe en hoe. Ritwinnaar Vine blijft buiten schot, maar de rest van het peloton moet de duimen leggen voor een ontketende Evenepoel. Enkel Mas blijft in de buurt, maar Roglic krijgt meer dan een minuut aan de broek. De rode leiderstrui komt dan al om Evenepoels schouders, maar het woord ‘eindwinst’ mijdt hij nog in alle talen. “Dit is een droom en een beloning voor al het harde werk, maar die voorsprong betekent eigenlijk nog niets. Al zijn het lastige weekend en de tijdrit die er nog aankomt wel mooie vooruitzichten.”

Rit 8-9 - Weergaloos weekendje Asturië

“Zwaartepunt van de Vuelta gehad”

Zijn rode trui verdedigen is het plan waarmee Evenepoel rit 8 en 9 aanvat. Onder het motto de aanval is de beste verdediging slaat hij evenwel opnieuw toe. De zaterdagetappe naar Collau Fancuaya eindigt met 10 kilometer klimmen aan 9 procent. Evenepoel komt er als eerste van de klassementsmannen boven, weliswaar met Roglic en Mas in zijn zog, maar al de rest zet hij opnieuw op meer afstand. Zondag deelt Evenepoel op Les Praeres de Nava (4 km met pieken aan 24 procent) een nog venijnigere uppercut uit. Ook Roglic en Mas lopen averij op deze keer en tegen wil en dank krijgt Evenepoel daar het etiket van topfavoriet voor de eindzege al opgekleefd. “Het is nog te vroeg voor conclusies”, zegt Evenepoel op Les Praeres. “Maar de laatste vier dagen waren wel het zwaartepunt van deze Vuelta. Ik denk dat ik nu stilaan ambities mag uitspreken.”

Rit 10 - Masterclass aan 55,6 km/u

“Mijn Vuelta is geslaagd”

Het stond al voor de Vuelta stevig aangestipt en Evenepoel lost de verwachtingen meer dan in. De tijdrit van Elche naar Alicante over ongeveer 31 km aan vlakke wegen zet hij helemaal naar zijn hand. Niemand komt in de buurt van de Aerokogel van Schepdaal. Roglic finisht als tweede en moet 48 seconden toestaan. De ravage achter de rode leider is daarmee compleet: Roglic volgt in de stand op 2’41, al de rest al op meer dan 3 minuten. “Mijn Vuelta is geslaagd”, klinkt het bij Evenepoel. “Nu moeten we gewoon proberen om de eindzege te pakken. Ik ga vanaf nu die trui verdedigen, min of meer zoals Vingegaard het deed in de Tour. Hij koos zijn momenten en als de tegenstand het moeilijk had, ging hij zijn kans.”

Rit 12 - Valpartij zonder veel averij

“Fiets was er erger aan toe dan ik”

Nadat eerder Pieter Serry de Vuelta al moest verlaten met COVID-19 en Evenepoel een dag eerder, Alaphilippe - letterlijk - ziet uitvallen met een schouderblessure, gaat de leider zelf tegen het tarmac in de rit met aankomst in Estepona. “Het was geen harde patat”, zegt Evenepoel. “Ik hoop dat mijn fiets gemaakt kan worden. Hij was er erger aan toe dan ik.” Geen moment van paniek, Evenepoel sluit fluitend weer aan bij het peloton en pareert op de Penas Blancas nog enkele aanvallen om tot slot in de laatste kilometer zelf het tempo nog op te drijven en alle twijfels weg te vegen. De lichamelijke schade blijkt ook achteraf mee te vallen, niets dat een pleister en wat zalf niet kunnen verhelpen. De sprintersetappe van de dag nadien sluit Evenepoel geruisloos af als 25ste.

Rit 14-15 - Afzien op de Sierra de la Pandera

“Het mentale spelletje gewonnen”

Het derde weekend van de Vuelta is eentje voor de klassementsmannen. Evenepoel ondervindt toch meer hinder van zijn val dan hij een dag eerder laat uitschijnen. In de zaterdagrit met aankomst bovenop de Sierra de la Pandera is het overleven voor de leider. Hij verliest 52 seconden op Roglic en 20 seconden op Mas. Het ziet er dan heel even benauwd uit voor de zondagrit naar de Sierra Nevada, maar daar bijt Evenepoel opnieuw van zich af. Op de top van het dak van deze Vuelta moet hij 42 seconden toestaan op Mas, maar zijn grootste rivaal Roglic weet maar 15 seconden goed te maken. Evenepoel blijft stevig in het rood en de rustdag komt als geroepen. “Hier had ik vooraf voor getekend”, verklaart Evenepoel boven op de Sierra Nevada. “Al bij al kon ik het goed controleren en het mentale spelletje heb ik gewonnen.”

Rit 16 - Exit Roglic en flatgate

“Ik fake niet”

Wat een rustige sprintersetappe moest worden, mondt uit in een hectische finale waarbij Evenepoel eerst lek rijdt en binnen de laatste drie kilometer van fiets moet wisselen. Dat levert hem evenwel geen tijdverlies op. Achteraf worden er heel complottheorieën de wereld in gestuurd als zou Evenepoel die lekke band geveinsd hebben om geen tijd te verliezen, maar beeldmateriaal toont duidelijk dat de tube van de leider plat staat. “Ik fake niet”, zegt Evenepoel. “Ik voelde mijn achterwiel wegschuiven, dan weet je dat je een leegloper hebt.” Om de heisa compleet te maken, gaat Roglic in de sprint tegen de grond na een contact met Fred Wright. De Sloveen haalt de meet alsnog en maakt 8 seconden goed op Evenepoel, maar zal de dag nadien niet meer aan de start verschijnen. “Ik geloof niet dat de weg nu open ligt”, zegt Evenepoel. “Dit is vooral heel jammer. Zowel voor de koers als voor Roglic en Jumbo-Visma. Wij zullen nog vier etappes de focus moeten bewaren.”

Rit 18 - Puntjes op de i van Piornal

“Kers nog niet op de taart”

In rit 17 naar het klooster van Tentudia valt Mas aan. De enige overgebleven uitdager van Evenepoel raakt echter niet weg bij de Belg. Zij aan zij bereiken ze de meet. Een dag later ontbindt Mas opnieuw zijn duivels op de Alto de Piornal. Evenepoel kent een begenadigde dag en gaat zelfs in de tegenaanval. Heel even lijkt hij tijd te gaan pakken, maar Mas kan met de hulp van Verona terugkeren. Uiteindelijk schudt het tweetal alle andere klassementsmannen af en wordt ook vluchter Gesink vlak voor de meet nog opgeraapt. Evenepoel sprint naar ritwinst in het rood en graait nog enkele seconden bonus mee. Het orgelpunt van zijn Vuelta waarmee hij zijn overmacht nog eens in de verf zet. Toch tempert Evenepoel nog steeds de euforie. “Het is nog lang niet voorbij in deze Vuelta. De zaterdagrit is nog zo lastig dat daar met minuten gegooid kan worden. Pas als ik zondag in het rood naar Madrid kan fietsen, staat de kers op de taart”, klinkt het bij Evenepoel.

Rit 20 - Alles onder controle in laatste bergrit

En in het rood naar Madrid fietsen, dat is nu een feit. In de laatste bergrit op zaterdag kwam Remco Evenepoel eigenlijk nooit meer in de problemen. De Belg had vooraf maar één opdracht: het wiel van Enric Mas volgen. En dat deed hij met verve. De opeenvolgende bergjes hebben hem niet meer verontrust. Op veertig kilometer van de meet, op de voorlaatste beklimming, deelde Mas een prikje uit, maar Evenepoel controleerde vlotjes. Ook op de slotklim kwam onze landgenoot niet meer in de problemen.