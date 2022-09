UITSLAG VUELTA RIT 20. Richard Carapaz soleert naar derde etappezege in Vuelta, Remco Evenepoel doorstaat aanval van Mas en is zeker van eindwinst

Het is nu helemaal zeker! Remco Evenepoel doorstond de laatste bergetappe met glans en mag zich morgen de eindwinnaar van de Vuelta 2022 noemen. Evenepoel maakte vandaag alweer een uitstekende indruk en had geen moeite met een enkele aanval van Enric Mas op de voorlaatste klim. Op de slotklim werd Evenepoel zelfs helemaal niets in de weg gelegd door de Spanjaard. De ritzege ging naar Richard Carapaz. De derde al voor de Ecuadoriaan van Ineos-Grenadiers, die ook de bollentrui op zak steekt.

LEES OOK. Waarom Remco Evenepoel al zeker is van de eindzege terwijl er nog één rit gereden moet worden

Rode trui: Remco Evenepoel

Groene trui: Mads Pedersen (Den)

Blauwe trui: Richard Carapaz (Ecu)

Witte trui: Remco Evenepoel

Hoe kwam de zege tot stand?

Zeven renners hadden een ticketje voor de vlucht van de dag te pakken: Daniel Navarro (Burgos-BH), Xandro Meurisse, Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck), Clément Champoussin (AG2R-Citroën), Rubén Fernández (Cofidis), Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic) en Joan Bou (Euskaltel - Euskadi). Het zevental had al vrij snel een mooie voorsprong op het peloton bijeen gereden.

Maar niet iedereen was gediend met deze ontsnapping. Met Robert Stannard zag bergkoning Richard Carapaz zijn bollentrui immers bedreigd. Hij had weliswaar een voorsprong van 29 punten, maar vandaag waren er liefst 40 te verdienen. Op de eerste klim van de dag probeerde Carapaz daarom samen met een rist andere renners naar de koplopers toe te knallen.

De achtervolgers hadden heel wat werk om vooraan te kunnen aansluiten, maar dat was met nog 108 kilometer op de teller uiteindelijk wel het geval. We kregen zo een omvangrijke groep van 24 renners met daarbij groten namen als Richard Carapaz, Alejandro Valverde, Vinceno Nibali, Thibaut Pinot, Louis Meintjes en Robert Gesink. Met naast Valverde ook Mühlberger had Enric Mas twee ploegmakkers mee die hem in de finale nog steun zouden kunnen bieden.

Aan de leiding rijden deed deze grote groep wel niet. Dat was het tweetal Robert Stannard - Marc Soler. Deze laatste won al een rit en had al voor Carapaz en co voorin aansluiting gevonden. Het peloton volgde op meer dan vijf minuten. Voor Remco Evenepoel verliep dan alles nog steeds volgens plan. Zijn ploegmaats loodsten hem goed over de verschillende cols. Quick-Step Alpha Vinyl kreeg ook hulp van BORA-hansgrohe, dat de tiende plaats van Jai Hindley wou veiligstellen. Met Meintjes bevond zich immers de nummer elf van de stand bij de achtervolgers.

Helemaal vooraan de koers verstonden Soler en Stannard elkaar goed. Deze laatste kwam als eerste boven over de twee eerste cols en kwam zo tot op 14 punten van Carapaz. Er lagen dan nog 25 punten te rapen. Carapaz kon niet meteen aanspraak maken op punten, want de achtervolgende groep volgde op een minuut van de twee leiders. Daar verliep de samenwerking minder vlot, waardoor Pinot besloot om naar de koplopers toe te springen. De Fransman kreeg het gezelschap van Mühlberger en Mäder.

Vlak voor de beklimming van de derde col van de dag kregen we zo vijf leiders. Maar de move van Pinot en co bleek even later alweer voor niets, want op de Puerto de Canencia kwam door toedoen van Richard Carapaz alles weer samen. Met nog 55 km op de teller was alles voorin zo weer te herdoen. Wel belangrijk: bovenop de klim pakte Carapaz drie bergpunten, Stannard geen.

De beklimmingen volgden elkaar nu in sneltempo op, want daar was de Puerto de la Morcuera al. Op deze col van eerste categorie kozen Louis Meintjes, Sergio Higuita en Richard Carapaz voorin het hazenpad. In het peloton, dat dan op drie minuten van de kop van de koers volgde, nam Movistar in dienst van Enric Mas voor het eerst het commando over.

Op drie kilometer van de top kwam er ook een eerste demarrage van de Spanjaard. Een klein bommetje maar zo bleek, want Evenepoel beantwoordde de versnelling van Mas vlotjes. En ook Ayuso, Almeida, Lopez en O’Connor haakten hun wagonnetje aan. Met de top in zicht besloot Evenepoel zelf het tempo te bepalen. Mikte de Vlaams-Brabander op een derde etappezege deze Vuelta? De voorsprong van de drie leiders was alleszins geslonken tot 1’45”.

Bij aanvang van de slotklim, de Puerto de Cotos (10 km aan gemiddeld 6,9%), ging Richard Carapaz er voorin alleen vandoor. De Ecuadoriaan had eerder zijn bollentrui veilig gesteld en deed nu een gooi naar zijn derde ritzege in deze Vuelta. Higuita volgde in zijn wiel, voor Meintjes ging het te snel.

In de groep der favorieten zorgden UAE Emirates en Movistar ervoor dat de vluchters niet te ver wegreden. Een indrukwekkende Soler bracht ze eigenhandig zelfs bijna een halve minuut dichter. Met nog vier kilometer tot de top bond Miguel Angel Lopez de kat de bel aan. De Colombiaanse klimgeit plaatste als eerste een versnelling, maar wegrijden deed hij niet. Omdat daarna ook Almeida tempo maakte, rondden Evenepoel en co de top met een achterstand van slechts 20 seconden op Carapaz, die solo was gegaan.

De olympische kampioen doorstond daarna de laatste zes vlakke kilometers en kwam solo over de streep. Zijn derde etappewinst in deze Ronde van Spanje was zo een feit. Thymen Arensman sprong daarna nog weg uit de groep der favorieten en werd tweede. Evenepoel finishte als vijfde in het spoort van Mas.

Wat deden de favorieten?

Af en toe even versnellen maar verder niet al te veel. Toch viel er nog een slachtoffer: Carlos Rodriguez. De kopman van Ineos-Grenadiers kwam in de etappe van donderdag ten val en zakte toen al naar een vijfde plaats. Rodriguez had vandaag nog te veel last van zijn verwondingen en moest uiteindelijk nog twee plaatsen inleveren. Doodzonde, want de nog maar 21-jarige Spanjaard reed een uitstekende Vuelta.

Wat deden de Belgen?

Xandro Meurisse was in de eerste helft van de rit van grote waarde voor de vluchters. Onze landgenoot was de motor van de oorspronkelijke kopgroep van zeven.

Meurisse in het zog van ploegmaat Stannard — © BELGA

Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke stonden Remco Evenepoel vandaag weer zo goed als mogelijk bij, maar ze moesten er op de voorlaatste klim wel af. Gelukkig geen erg voor hun kopman, want ook Enric Mas zat niet veel later geïsoleerd. Voor de slotklim kwamen ze wel weer even aansluiten om Evenepoel nog een laatste keer moed in te spreken.

Verder nog iets dat u moet weten?

In de laatste bergrit in zijn laatste Vuelta koos Alejandro Valverde voor een dag in de ontsnapping, wat hem meteen ook de Prijs van de Strijdlust opleverde. De 42-jarige Spanjaard won de Ronde van Spanje in 2009 en zegt het wielrennen na dit jaar vaarwel.

Uitslag 20ste rit

1. Richard Carapaz (Ecu)

2. Thymen Arensman (Ned) op 8”

3. Juan Ayuso (Spa) 13”

4. Jai Hindley (Aus)

5. Enric Mas (Spa)

6. Remco Evenepoel 15”

7. Louis Meintjes (Zaf)

8. Minguel Angel Lopez (Col)

9. Joao Almeida (Por) 17”

10. Sergio Higuita (Col) 32”

Stand

1. Remco Evenepoel

2. Enric Mas (Spa) op 2’02”

3. Juan Ayuso (Spa) 5’08”

4. Miguel Angel Lopez (Col) 5’56”

5. Joao Almeida (Por) 7’16”

6. Thymen Arensman (Ned) 7’56”

7. Carlos Rodriguez (Spa) 7’57”

8. Ben O’Connor (N-Ze) 10’30”

9. Rigoberto Uran (Col) 11’04”

10. Jai Hindley (Aus) 12’01”