Hij doet het! Remco Evenepoel houdt stand in laatste bergrit en wordt zondag gekroond als eindwinnaar van de Vuelta

Het is zo goed als gebeurd. Zonder pech wordt Remco Evenepoel (22) zondag gekroond als eindwinnaar van de Vuelta. Na 44 jaar (Johan De Muynck won in 1978 de Giro) is er opnieuw een Belg de beste in een grote ronde. Evenepoel hield zaterdag stand in de laatste bergetappe en kan zondag in de vlakke slotrit, een veredeld criterium in Madrid, alleen door pech zijn leiderstrui verliezen. De buit is zonder ongelukken binnen.

De controle behouden en niet panikeren mocht grote uitdager Enric Mas toch wat voorsprong nemen. Dat was de opdracht van Remco Evenepoel in de voorlaatste rit. Met een bonus van 2’07” op de Spanjaard had de renner uit Schepdaal ook wat marge.

Het begon ook goed voor Evenepoel. In de vroege vlucht zat niemand uit de toptien, wel nummer elf Louis Meintjes. Waardoor Quick-Step Alpha Vinyl zowaar hulp kreeg van BORA-hansgrohe omdat de toptienplaats van Giro-winnaar Jai Hindley in gevaar kwam. Met Alejandro Valverde en Gregor Mühlberger had Movistar in functie van Mas wel twee pionnen vooruitgestuurd.

Evenepoel begon dus in een zetel aan de finale en had aan de voet van de voorlaatste klim, de Puerto de la Morcuera, met Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke en Fausta Masnada nog drie ploegmaats aan zijn zijde. Maar die moesten er af toen Carlos Verona het tempo bepaalde in functie van kopman Mas. Die ging op bijna drie kilometer van de top, maar Evenepoel volgde gezwind. Toen Mas vroeg om over te nemen keek Evenepoel hem recht in de ogen, schouderophalend. Totaal niet onder de indruk. Na een versnelling van nummer drie Juan Ayuso bepaalde hij zelf het tempo tot de top. Hij kwam boven met een elitegroepje op twee minuten van de drie leiders Sergio Higuita, Richard Carapaz en Louis Meintjes.

© BELGA

Nog een hindernis kon roet in het eten gooien: de slotklim Puerto de Cotos. Maar Evenepoel had alles onder controle en de tegenstand was vooral bezig met de ereplaatsen. Sprinten voor de ritzege zat er net niet meer in, want Richard Carapaz hield stand tot de top en in de laatste resterende zes vlakke kilometers tot de finish keken de toppers naar elkaar. Alleen Thymen Arensman deed nog een poging, maar strandde op een paar seconden. En Evenepoel kwam glimlachend en met gebalde vuisten als zesde over de finish. Met een voorsprong van 2’05” (aan de aankomst gaf hij twee seconden prijs) start hij zondag in de slotrit, een veredeld criterium in Madrid. De Vuelta is binnen.

Veertien zeges

Evenepoel domineerde deze Vuelta. Hij pakte al na de zesde rit, met aankomst op Pico Jano, de rode trui en die gaf hij niet meer af. In de twee bergritten vorig weekend verloor hij wat tijd, volgens hem vooral door stramme spieren na zijn val een paar dagen eerder. Daarna was hij weer autoritair en zette hij de puntjes op de i met winst donderdag in de bergrit naar Alto de Piornal. Zijn tweede ritwinst na zijn demonstratie in de tijdrit naar Alicante in de tiende etappe.Op het podium zondag zal hij naast de rode leiderstrui ook de witte jongerentrui dragen. Op het eindpodium wordt hij geflankeerd door twee Spanjaarden: Enric Mas en de 19-jarige Juan Ayuso.

© BELGA

De eindzege in de Vuelta wordt voor Evenepoel zijn 36ste profwinst. Dit seizoen zit hij dan al aan veertien, met daarbij onder meer Clasica San Sebastian (voor de tweede keer) en vooral Luik-Bastenaken-Luik, zijn eerste monument.

Revanche voor Giro

De Vuelta-winst is ook een mooie revanche voor de teleurstelling in de Giro vorig jaar. Hij trok met ambities naar Italië maar na zijn zware revalidatie na zijn val in een ravijn in de Ronde van Lombardije en bijhorend gebrek aan competitieritme kraakte hij halfweg. Hij gaf later ook op na een val. Waardoor Evenepoel meteen de eerste grote ronde wint die hij uitrijdt.

Evenepoel vertrekt maandag van Madrid via Dubai naar het Australische Sydney waar hij in Wollongong een dubbele gooi doet naar de wereldtitel. Een eerste keer op zondag 18 september in de individuele tijdrit en een week later in de wegrit, waar hij het Belgisch kopmanschap deelt met Wout van Aert.