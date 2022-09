Charles Leclerc pakt de pole in Monza, Verstappen is 145 duizendsten trager

Feest bij Ferrari: Charles Leclerc start zondag in poleposition in de GP van Italië. In the temple of speed in Monza reed hij het snelste rondje. Max Verstappen was 0.145 trager, maar incasseert nog een gridstraf wegens een motorwissel.

Ferrari toonde zijn snelheid al in de vroege rondjes in Q3 (deel 3 van de kwalificaties, met de top tien): Carlos Sainz was sneller dan Charles Leclerc en Verstappen moest 0.275 toegeven. Opmerkelijk: Verstappen had al heel het seizoen de hoogste topsnelheid, maar in Monza opteerden hij en zijn Red Bull-team voor een grotere achtervleugel. Minder topsnelheid dus, maar meer downforce in de snelle bochten. Niet de beste keuze voor de kwalificaties; misschien wel voor de race? In elk geval: Verstappen was snelst in sector 2, maar kwam op de meet 0.145 tekort.

“Het was close, maar we kozen voor iets meer downforce”, bevestigde Verstappen. “Dit is niet het beste over één ronde, maar zondag kan het een sterk wapen blijken. We wisten vooraf dat we verder naar achter moesten vertrekken en dat kan meer downforce een voordeel zijn. Het kan een interessante race worden”, zei Verstappen, die in Monza nog nooit het podium haalde.

Charles Leclerc in de Ferrari met gele accenten. — © EPA-EFE

Ferrari rijdt in zijn thuisrace in gele racepakken en met gele accenten op de auto om het 75-jarig bestaan in de verf te zetten. Geel is de kleur van Modena, de stad van stichter Enzo Ferrari, en geldt ook als de tweede kleur van Ferrari.

Op de exacte startorde is het nog enkele uren wachten. De FIA moet nog beslissen hoe alle gridstraffen worden toegepast. Voor de kwalificaties raakte bekend dat Verstappen en Ocon vijf strafplaatsen incasseren, Perez tien en Bottas, Magnussen en Schumacher vijftien. Sainz, Hamilton en Tsunoda moeten helemaal achteraan starten. Dat wordt voor de FIA een ingewikkelde puzzel. In principe verhuist Verstappen van P2 naar P7, maar doordat ook Sainz, Perez en Hamilton achteruit gezet worden, zou dat P4 kunnen worden voor de regerende wereldkampioen. Hij zou dan starten achter Charles Leclerc, George Russell en Lando Norris.

Max Verstappen met veel achtervleugel voor een snelle baan als Monza. — © AP

Nyck de Vries valt sterk in

In Q1, het eerste deel van de kwalificaties met alle rijders, reed Max Verstappen de beste tijd in 1:20.922. Nieuwkomer Nyck de Vries, die invalt voor de zieke Alex Albon, reed de 15de tijd en stootte bij zijn eerste kwalificaties door naar Q2. Dit in tegenstelling tot teammaat Nicky Latifi, die met de andere Williams 16de werd. “De auto stopte niet, ik weet niet waarom”, kloeg Latifi. Het verschil tussen De Vries en Latifi bedroeg 20 duizendsten (nadat De Vries zijn snelste ronde verloor wegens het overschrijden van de track limits). Waren ook geëlimineerd: Sebastian Vettel (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin), Kevin Magnussen (Haas) en Mick Schumacher (Haas).

In Q2, met de beste vijftien, kwam Yuki Tsunoda (AlphaTauri) niet in actie en maakte De Vries een foutje in zijn laatste poging. Raakten niet in Q3: Esteban Ocon (Alpine), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Nyck de Vries, Zhou Guanyu (Alfa Romeo) en yuki Tsunoda. De snelste tijd kwam op naam van Carlos Sainz (1:20.878) voor Ferrariteammaat Charles Leclerc op 0.330 en Verstappen op 0.387.

De GP van Italië start zondag om 15 uur.