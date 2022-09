OPROEP. Ga jij naar londen om afscheid te nemen van de Queen?

De begrafenis van de Queen wordt binnen de twee weken na haar overlijden verwacht, maar een exacte datum is er nog niet. Voor het zover is moet er nog heel wat gebeuren. Zo moet de kist nog overgevlogen worden uit Schotland. Eenmaal in Londen, zal het lichaam van de Queen gedurende vier dagen gegroet kunnen worden in Westminster Hall. Daar worden honderdduizenden rouwenden verwacht.

Het Belang van Limburg is op zoek naar Limburgers die het scharnierpunt in de geschiedenis zelf mee willen beleven. Heb jij plannen om de komende dagen naar Londen te reizen om de Queen te groeten, bloemen achter te laten of op een andere manier deel te nemen aan haar afscheid, laat dan hier je gegevens achter. Bedankt!

jom