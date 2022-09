Geen stunt van Belgian Lions tegen Europees kampioen Slovenië: Belgen verlaten met opgeheven hoofd het EK basketbal

Geen stunt van de sterke Belgian Lions op het EK in de Duitse hoofdstad Berlijn tegen Europees kampioen Slovenië. Maar wat toonden de Belgian Lions meer dan drie kwarts hun leeuwenhart tegen de nummer 5 van de wereld. Na een mooi parcours eindigt hun vijfde opeenvolgende Eurobasket na een 3 op 5 in de groepsfase in de 1/8ste finale.

NBA superster Luka Doncic opende met drie opeenvolgende driepunters en loodste Slovenië in de Berlin Arena onmiddellijk naar een 9-5 tussenstand. Met ook Mike Tobey ging het in één ruk naar een 16-5 Sloveense bonus. De Belgian Lions waren na de wervelende start van Luka Magic en zijn ploegmaats echter niet onder de indruk. Pierre-Antoine Gillet en Manu Lecomte waren de bezielers van de remonte: 18-13. Jonathan Tabu zorgde met een bom zowaar voor de aansluiting: 20-19 na een 2-9 Belgische tussenspurt. Maxime De Zeeuw kreeg een lichte onsportieve fout en Slovenië sloot het eerste kwart af met een 24-19 bonusje.

Luka Doncic strooide wel met assists maar de Belgian Lions waren niet onder de indruk en met energie van Kevin Tumba en Alex Libert bleven ze in het tweede kwart wel in het spoor van Slovenië: 26-24 en 31-27. Een Belgisch dipje bracht België wel 37-27 achterop maar Pierre-Antoine Gillet met zes opeenvolgende punten, drives van Manu Lecomte en Maxime De Zeeuw zorgden voor 42-21. Goran Dragic (NBA, Chicago Bulls) zorgde voor een 44-41 ruststand in het voordeel van Slovenië. De Lions wonnen wel het tweede kwart met 20-22 van de Europese kampioen!

De partij werd in het derde schuifje pittiger en Luka Doncic werd wat geïrriteerd door de stugge Belgische defense. Zonder complexen acteerden de Belgian Lions en een sterke Pierre-Antoine Gillet en Manu stuwden de Belgian Lions naar een 49-48 tussenstand. De Belgen had enkele mogelijkheden om op voorsprong te komen, maar grepen het momentum niet. Na een technische fout van de Belgische bank scoorde Luka Doncic met vrijworpen en na zijn 26ste punt bleef Slovenië lichtjes domineren: 55-50 en 61-55. Maxime De Zeeuw dropte een bom en via ook Pierre-Antoine Gillet was de aansluiting een feit: 61-60. Na een loopfout zorgde Luka Doncic dat Slovenië het slotkwart aanvatte met een 63-60 bonusje.

De Belgian Lions bleven kampen voor elke meter, toonden karakter en kwamen direct in het slotschuifje na scores van Jean-Marc Mwema en Kevin Tumba bij 63-64 voor de eerste keer op voorsprong! Luka Doncic mocht ongestraft Kevin Tumba omver duwen en Klemen Plepelic zorgde met een driepunter bij 73-65 voor een nieuwe Sloveense afscheiding. Bondscoach Dario Gjergja nam een time-out, maar de Belgen kregen lichte fouten aangesmeerd en kregen geen “calls” mee. Er waren zelfs enkele opstootjes en Slovenië profiteerde naar een 78-65 voorsprong. Luka Doncic mocht zich te veel veroorloven en de vermoeide Belgian Lions konden geen ultieme comeback meer forceren. Luka Doncic dropte 35 bommen en Slovenië won uiteindelijk nog met 88-72.

Slovenië-België 88-72

Kwarts: 24-19, 20-22, 19-19, 25-12