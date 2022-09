Ontdek vier Heerse erfgoedparels op Open Monumentendag

Zondag 11 september vindt de 34ste editie plaats van Open Monumentendag. In heel Vlaanderen stellen meer dan 600 bekende en minder bekende erfgoedsites de deuren open. In Heers kan je vier erfgoedparels ontdekken.

Open Monumentendag draait dit jaar rond het thema duurzaamheid. Aan het kasteel van Heers kan je vanaf 10 uur iets drinken aan de kasteelbar en je inschrijven voor begeleide wandelingen rond en in het kasteel. Je komt er te weten hoe de site bepalend was voor de geschiedenis van het kasteeldorp Heers, hoe vrijwilligers van Heerlijk(heid) Heers zich al sinds 2017 om de site bekommeren en hoe Herita samen met die groep actieve vrijwilligers gaat werken aan de toekomst van het kasteeldomein.

In Vechmaal kan je een bezoekje brengen aan de mergelgrotten, die in feite ondergrondse groeven zijn. Het gangenstelsel is ondertussen een thuis geworden voor overwinterende vleermuizen. Van 10 uur tot 18 uur zijn er geleide wandelingen naar en in de grotten. Deze wandelingen starten telkens aan Hoeve Picard, daar kan je ook iets eten, drinken of een huisbereid ijsje proeven.

Van 10 uur tot 17 uur kan je ook de Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopnemingkerk in Veulen vrij bezichtigen. Pronkstuk is het cassetteplafond uit 1627, beschilderd in opdracht gravin Maria d’Argenteau. Je kan er een korte film bekijken over de boeiende geschiedenis van het kerkgebouw.

Tot slot kan je in de Herkenrodehoeve in Opheers vanaf 10 uur ambachtelijk brood laten bakken in de oude bakoven en op het zomerterras genieten van een hapje en een drankje. In de Tiendschuur presenteren verschillende bedrijven hun producten met energiebesparende technieken en materialen voor zowel monumenten, renovaties als nieuwbouw. (frmi)