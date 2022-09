Dimitri Van den Bergh stoot door naar achtste finales op German Darts Open

Met een 6-2 overwinning tegen de Engelsman David Evans heeft Dimitri Van den Bergh zich bij de laatste 16 geschaard tijdens de Interwedden German Darts Open (ET 11/160.000 euro).

Van den Bergh (PDC-15), die onlangs van sponsor wisselde en met een nieuwe outfit en andere dartspijlen van start ging in Jena, lukte in de eerste vier legs vijf 180 maximumworpen, wat hem een 4-1 voorsprong opleverde. Evans (PDC-123), die drie Challenge Tour-overwinningen op zijn palmares heeft staan, kon milderen tot 4-2. Bij een 5-2 voorsprong voor de Antwerpenaar, prikte Van den Bergh in leg acht nog een 11-darter weg voor een 6-2 overwinning.

Van den Bergh noteerde een gemiddelde van 91.94 per drie darts tegen 89.25 voor Evans, die met een checkout-gemiddelde van 50% wel beter was dan onze landgenoot. Die kwam uit op 30%.

Voor een plaats in de kwartfinale neemt Van den Bergh het op tegen de Engelsman Luke Woodhouse (PDC-49), die zijn landgenoot Ryan Searle (PDC-17) met 6-3 wandelen stuurde.