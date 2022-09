Tongeren

In de Driehoekstraat is zaterdag rond 10 uur een inbreker op heterdaad betrapt. De man had er in een tuinhuisje ingebroken. Er is een verlengkabel verdwenen. De dief wist te ontkomen. Even later werd ook een inbreker gesignaleerd op een bouwwerf op de Luikersteenweg. Of de feiten met elkaar in verband staan, wordt onderzocht. mm