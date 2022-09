Gesigneerd exemplaar van Belgisch automagazine geveild voor 12.000 euro

Een gesigneerd exemplaar van Tazio Magazine heeft vrijdag bij een veiling in Zwitserland 12.000 Zwitserse frank gehaald, wat ongeveer hetzelfde bedrag is in euro. Het bewuste exemplaar van het allereerste nummer van het Belgische automagazine heeft dertien handtekeningen op de cover van bekende namen in het racewereldje. Het gaat onder meer om Nigel Mansell, de Brit die met een Williams in 1992 het wereldkampioenschap Formule 1 binnenhaalde.