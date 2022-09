Servische president: “Westerse landen willen snel oplossing voor Kosovo”

“De vertegenwoordigers van de machtigste Europese landen, die ons hebben meegedeeld ook de steun van de Verenigde Staten en Turkije te genieten, zijn van mening dat er, in de context van de oorlog die reeds woedt in Europa, geen nood is aan een nieuw conflict en dat het belangrijk is om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen omtrent Kosovo”, aldus Vucic.

De diplomatieke vertegenwoordigers van Frankrijk en Duitsland hebben Servië “een nieuw ramwerk voor besprekingen” voorgelegd, vervolgde Vucic. “Dit akkoord zou niet de erkenning van Kosovo inhouden, maar het zou wel de erkenning zijn van alles wat zij (het Westen, red.) als realiteit beschouwen”, besloot de Servische president.

Kosovo scheurde zich in 2008 af van Servië, een decennium na een oorlog die 13.000 levens kostte, voornamelijk van Albanese Kosovaren. Zo’n honderd landen hebben de onafhankelijkheid van Kosovo erkend, maar Servië niet. Ook de circa 120.000 Serviërs in Kosovo, waarvan een derde in het noorden woont, weigeren de autoriteit van Pristina te erkennen en blijven trouw aan Belgrado.