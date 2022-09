Derde overval in twee weken tijd op Carrefour: burgemeester vordert federale politie

Zaterdagochtend omstreeks half acht werd voor de derde keer in twee weken tijd een Carrefour Express buurtwinkel overvallen in Vilvoorde. Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) trekt aan de alarmbel en vraagt nu maandag zogenaamde “flitspatrouilles” van de federale politie.

De buurtwinkel in de James Ensorlaan in Vilvoorde werd zaterdagochtend opnieuw overvallen. Twee verdachten hebben de winkel betreden en een handvuurwapen getoond. Onder bedreiging moest het personeel voor de derde keer geld afstaan.

De verdachten vluchtten weg in een grijs voertuig. Verdere details zijn nog niet bekend, er is een onderzoek geopend. Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) van Vilvoorde verbolgen op deze drieste overvalplaag: “De bedienden in het warenhuis kregen een pistool tegen het hoofd gedrukt. Dat is zeer extreem, nu al voor de derde keer. Ze zijn in shock. We moeten er alles aan doen om deze plaag een halt toe te roepen.”

“Niettegenstaande de snelle respons van onze politiemedewerkers en het grondig opsporingswerk lijkt onze stad in de greep van een bende overvallers. We kunnen echter niet om de pijnlijke vaststelling heen dat onze politieorganisatie mensen en middelen ontbreekt om efficiënter te kunnen optreden en preventief de nodige inspanningen te doen.”

Nog geen oplossing

Die vaststelling resulteert in een drastische maatregel van de burgemeester. “Het wordt stilaan duidelijk dat de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V) wakker moet schieten. Een paar maanden na de alarmkreet van de korpschefs van Halle-Vilvoorde over de structurele tekorten bij de politiediensten van Halle-Vilvoorde heeft de minister geen enkele oplossing geboden. De overvallenplaag in Vilvoorde toont bovendien het failliet aan van het Federaal Kanaalplan. Met een papieren plan dat de schijn hoog houdt geraken we nergens.”

Kanaalplan

Bonte onderstreept ook dat de versterking van twintig effectieven van de federale politie in de Zone VIMA (Vilvoorde-Machelen) nu wordt afgebouwd. “Het Kanaalplan is dus dood”, zucht Bonte. “Als voorzitter van het politiecollege van de politiezone VIMA zal ik de directe installatie vragen van een federaal Flitsteam die de handelszaken beter beschermt. Deze aanpak heeft in het verleden zijn diensten bewezen om tijdens de donkere maanden op een preventieve manier resultaten te boeken. Een burgemeester kan in nood deze bijstand inroepen.”

Bescherming

“Door de structurele problemen bij onze politiezones – onder meer door de afbouw van de versterking uit het Kanaalplan – kan VIMA dergelijke flitsteams niet meer op eigen kracht bemannen. Daarom zal ik mijn bevoegdheid gebruiken om federale agenten te vorderen. De minister moet inzien dat ook in de rand rond Brussel onze mensen het recht hebben op bescherming en veiligheid. Het begint stilaan te gelijken op schuldig verzuim.”

Korpschef Erik Bassleer van de zone VIMA reageert eveneens met ongeloof. “We proberen, ondanks onze capaciteitsproblemen, nog extra toezicht te organiseren”, zegt de korpschef. “Onze lokale recherche is intensief op zoek naar de verdachten van de verschillende overvallen.”

We contacteerden woordvoerster Marie Verbeke van het kabinet van minister Verlinden, maar die kon nog geen antwoord geven op de vraag hoe het zit met de afbouw van de federale politiesteun in Vilvoorde, ze beloofde een reactie later dit weekend. De zaakvoerders van Carrefour Express in Vilvoorde zijn voorlopig niet bereikbaar voor commentaar. Het parket en de politie stuurde verschillende ploegen ter plaatse.