“Three cheers for His Majesty the King!”: troonsbestijging van Charles III met nodige pracht en praal aangekondigd in Londen

De troonsbestijging van Charles III als nieuwe koning van het Verenigd Koninkrijk is zaterdag niet alleen in het besloten kringetje van de ‘Accession Council’ bekendgemaakt, maar zoals de traditie het wil – en zoals alleen de Britten het kunnen – ook met de nodige pracht en praal aan de rest van de bevolking.

Het overlijden van koningin Elizabeth II en de opvolging door Charles werden zaterdag door de Accession Council officiëel vastgesteld in St. James’ Palace in Londen. Traditioneel volgde daarop om 12 uur aan het balkon boven Friary Court aan hetzelfde paleis een proclamatie aan het aanwezige volk. De zogeheten Principal Proclamation werd voorgelezen door de Garter King of Arms. Daarin werd het overlijden van de Queen en de opvolging in ietwat bombastisch Engels aan de bevolking bekendgemaakt.

LEES OOK. Charles III officieel uitgeroepen tot koning van Verenigd Koninkrijk: “Ten zeerste bewust van ernstige plichten die aan mij werden doorgegeven”

Dat ging uiteraard gepaard met een militaire parade, met het nodige trompetgeschal, en met het volkslied ‘God Save the King’. Waarna de heraut “drie cheers voor Zijne Majesteit de Koning” vroeg, gevolgd door een “Hip-Hip… Hooray” van de aanwezige militairen in ceremonieel uniform. Zij tilden hun berenmutsen daarbij telkens boven het hoofd. Daarna volgen ook nog 41 kanonschoten vanuit Hyde Park, en 62 kanonschoten van aan de Tower of London.

(Lees verder onder de foto’s.)

Tweede Proclamatie

Daarna ging het in processie naar de Royal Exchange, in het hartje van de Londense City, waar de burgemeester van het district om klokslag 13 uur de Tweede Proclamatie mocht aankondigen, een historisch reliek van het belang van de stad voor de monarchie. Het ging om dezelfde tekst, en de ceremonie werd ook hier gevolgd door een eresaluut en het volkslied. Ditmaal was het de Clarenceux King of Arms die de tekst mocht voorlezen. Waarna ook de Lord Mayor de publieke ceremonies voor zaterdag afsloot met “Three cheers for His Majesty The King!”

De traditie om de officiële proclamatie meermaals op verschillende plaatsen in de stad en het land te laten voorlezen (zondagmiddag gebeurt dat ook in Schotland, Wales en Noord-Ierland) is eeuwenoud, en stamt uit een tijdperk waarin moderne communicatie nog niet bestond, en deze methode noodzakelijk was om de hele bevolking op de hoogte te brengen van een belangrijke gebeurtenis.

