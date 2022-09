Speurders uit ‘Klopjacht’ krijgen versterking van ex-winnares: “Blij dat ik eens aan de andere kant kan staan”

Na haar winst had Stacey al laten optekenen dat ze graag de andere kant van het spel wilde meemaken. “We zouden het wel tof vinden om mee te doen als mobiel team”, klonk het in deze krant. “We deden dat al in het echte leven, dus voor het spel – waar je ook met het leger samenwerkt – zou dat extra de moeite zijn.”

Een ervaren speurder, een nieuwe kliklijn...de kandidaten krijgen het almaar moeilijker. Ze zetten dan ook alles op alles om uit de handen van de speurders te blijven. Zondagavond moeten ze een tip zien te bemachtigen. Die moet hen naar het eindpunt van het spel leiden. De tip is verborgen op de Antwerpse Meir, maar de speurders loeren om elke hoek.

Sommige kandidaten kiezen er dus voor om hulp in te schakelen, maar Saar en Imke wagen zich zelf op glad ijs. Saar scheert zich zelfs net niet kaal, om zeker niet op te vallen. “Het is best oké”, stelt Imke haar gerust. “Je hebt een schattig kopke.”