Waarom Remco Evenepoel al zeker is van de eindzege terwijl er nog één rit gereden moet worden

Nog 96,7 kilometer moeten er zondag tussen Las Rozas en Madrid door de overgebleven renners overbrugd worden. Net zoals op de Champs-Élysées in de Tour de France wordt ook de Vuelta op de slotdag traditioneel afgesloten met een sprintersfestival in de hoofdstad.

Op het bijna biljartvlakke parcours hoeft u ook geen aanval meer van Enric Mas, Evenepoels voornaamste concurrent, te verwachten. Het is sinds jaar en dag immers een stilgezwegen overeenkomst dat de leider in een grote ronde in de laatste rit niet meer aangevallen wordt. Evenepoel kan zich zondag dus gewoon in de buik van het peloton rustig laten meedrijven richting Madrid.

Aan tijdsverschillen aan de finish hoeven we ons dus niet te verwachten. Al zijn er met de bonificatieseconden aan de tussensprint en aan de meet toch nog een tiental seconden te verdienen. Maar zelfs als Mas zijn zinnen daarop zou zetten, hoeft Evenepoel zich niet mee in het sprintgewoel te mengen. Met een bonus van meer dan twee minuten op de Spanjaard kan de kopman van Quick-Step Alpha Vinyl op beide oren slapen.

Of hoe enkel een ongelukkige zware valpartij en een bijhorend gebroken been Evenepoel zondag nog van de eindzege kunnen houden.