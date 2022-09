Max Verstappen het snelst in de derde vrije training in Monza

Max Verstappen reed de snelste tijd in de laatste trainingssessie voor de GP van Italië in Monza. Hij was 3 tienden sneller dan Charles Leclerc.

Max Verstappen (Red Bull) was in ‘the temple of speed’ in Monza klaar in 1:21.252 en daarmee liet hij Charles Leclerc (Ferrari) 0.347 achter zich. De grote favoriet voor de poleposition blijft evenwel Leclerc, aangezien Verstappen vijf strafpunten krijgt en Sergio Perez, Carlos Sainz en Lewis Hamilton helemaal achteraan moeten starten. Fernando Alonso (Alpine) en Lando Norris (McLaren) lijken zo op weg naar goede startposities.

Nyck de Vries reed de 14de tijd bij zijn invalbeurt voor de zieke Alex Albon. De Nederlander kon bij de start van de sessie nog niet meteen rijden omdat zijn auto niet klaar was. Zo laat was de rijderswissel bij Williams genomen. Maar met een 14de tijd, nog geen tiende achter teammaat Nicky Latifi, trok De Vries goed zijn streng.

De kwalificaties starten om 16 uur. (mc)