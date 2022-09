Bekroning van een sterk begin bij Atlético Madrid: Axel Witsel is meteen Speler van de Maand in Spanje

“Ik zou graag de fans willen bedanken voor deze prijs, maar voor mij primeert het team. Mijn start hier is vlekkeloos verlopen. En ik heb me goed kunnen integreren in de groep. Ik hoop dit niveau in de komende weken en maanden aan te houden”, aldus een gelukkige Witsel, die door coach Simeone als centrale verdediger wordt uitgespeeld.

