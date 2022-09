Gevecht tijdens voetbalwedstrijd loopt uit de hand: man in levensgevaar na val van tribune

Een uur voor de wedstrijd tussen OGC Nice en het Duitse FC Keulen afgelopen donderdag vielen gemaskerde supporters van Keulen de fans van thuisclub Nice aan via de presidentiële tribune. De supporters waren gewapend met stoelen en ijzeren staven, die afgebroken werden in het stadion. Een van de supporters, een Parijzenaar, viel 5 meter naar beneden toen hij een brandend voorwerp wilde ontwijken. Hij is volgens lokale bronnen nog in levensgevaar.