Thierry Neuville grijpt de macht in Griekenland: “Goed dat ik voorsprong heb kunnen vergroten”

Na een loodzware lus van drie klassementsritten zaterdagochtend in de Rally van Griekenland heeft Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) de leiding overgenomen van de Fransman Sébastien Loeb (Ford Puma Rally1), die na een elektronisch probleem moest opgeven. De Fin Esapekka Lappi (Toyota Yaris Rally1) is tweede op 31 seconden van Neuville. De Est Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) volgt als derde op 32.3.

De tweede wedstrijddag had een klassiek profiel: twee lussen van telkens drie ritten, goed voor in totaal net geen 75 km per lus. De openingsrit van Pyrgos was alleen al goed voor 33,2 km. De berg baarde evenwel een muis. Tänak was 1.7 sneller dan Loeb. Neuville volgde als derde op 4.7. Vrijdag versloeg de leerling zijn meester. Zaterdag kon Pierre-Louis Loubet (Ford Puma Rally1) die lijn niet doortrekken, hij was 20.4 trager dan Tänak en moest de leiding aan zijn leermeester Loeb laten.

Er waren geen opzienbarende gebeurtenissen tijdens de Pyrgos-rit, al had die rit er wel stevig ingehakt. Op weg naar de finish van de openingsrit liet Loeb zijn wagen uitbollen. De Griekse goden waren Loeb niet gunstig gezind, want verderop moest hij zijn wagen aan de kant zetten ten gevolgde van een elektrisch probleem. Opgave Loeb, geen vierde zege in de Acropolis en geen 81e zege in totaal. De Fransman reed dit seizoen vier rally’s en reed in elke wedstrijd aan de leiding. In de Monte Carlo trok hij het laken naar zich toe en won hij zijn 80e rally. In Portugal maakte hij een beginnersfout net na de start van de vijfde rit en moest hij als leider opgeven. Ook in de loodzware Safari Rally haalde hij het einde niet nadat zijn motor vuur vatte. In Griekenland heeft het loodzware parcours een aandeel in zijn opgave.

Pech voor Loeb, maar ook voor zijn leerling Loubet die in de tweede rit van de dag lek reed, 1:13.2 verloor en vervolgens van de derde naar de zevende plaats zakte. En nog was het leed niet geleden, want WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) raakte met de linkerachterkant van de wagen een boom waarna zijn wiel krom kwam te staan. De Fin verloor 6:30. Eén ding is zeker: Rovanperä wordt geen wereldkampioen in Griekenland. Zijn titelconcurrent Tänak schoof op naar de tweede plaats op 18.6 van Neuville, die net als zijn teamgenoot Tänak een foutloze rit reed, de snelste tijd neerzette en de leiding overnam van de onfortuinlijke Loeb.

Ook in de derde rit van zaterdag reed Neuville de snelste tijd. Hij was daarbij 13.7 sneller dan Tänak, die naar de derde plaats zakte en Lappi voor moest laten gaan.

“Ik ben verrast”, zei Neuville aan de finish van de derde klassemensrit. “We reden een goede lus en maakten de juiste bandenkeuze. Ik worstel alleen een beetje met de balans van de wagen. Op sommige plaatsen waren de nota’s ook iets te optimistisch en hebben we die moeten corrigeren. Het is wel goed dat ik in deze ronde mijn voorsprong heb kunnen vergroten. Dat geeft iets meer comfort. Hopelijk kunnen we dat deze namiddag nog eens overdoen.”