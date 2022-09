Nyck de Vries maakt F1-debuut ter vervanging van de zieke Alex Albon

De Nederlander Nyck de Vries (27) maakt in Monza zijn debuut in de F1. Hij valt bij Williams in voor Alex Albon, die zijn blindedarm laat verwijderen.

Alex Albon heeft in overleg met de medische diensten van Williams en het lokale ziekenhuis in Italië besloten dat hij niet kan racen. Hij lijdt aan appendicitis. Ter vervanging zal Nyck de Vries het weekend afwerken. De Nederlander werd eerder kampioen in de F2 en de Formule E en is een protégé van Toto Wolff van Mercedes. Hij is daar reserverijder, samen met Stoffel Vandoorne.

Wolff probeert hem ook voor volgend jaar onder te brengen bij een klantenteam, omdat hij hem als wisseloptie ziet voor het geval Lewis Hamilton zijn helm aan de haak hangt. De Vries deed al test en simulatorwerk en werkte vrijdag de eerste vrije training af voor Aston Martin. Nu krijgt hij de kans in race-condities. Zijn naam circuleert ook bij Alpine voor het zitje dat Alonso gaat verlaten.

De Thai Alex Albon aanvaardt zijn lot met humor. “Appendicitis, een operatie en geen race is niet wat ik had verwacht van dit weekend! Negatief: ik mis wat een sterk weekend had kunnen worden en pijn. Positief: minder gewicht in Singapore en coole littekens.”

De derde vrije training begint in Monza om 13 uur. De kwalificaties om 16 uur. (mc)