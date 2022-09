Remco Evenepoel is klaar voor de belangrijkste rit uit zijn carrière: “De zenuwen staan iets strakker gespannen”

Pakt hij hem of niet? Evenepoel kan de Vuelta vandaag in een definitieve plooi leggen. Dat beseft hijzelf maar al te goed.

“In principe is het een etappe als een andere, maar vandaag is het wel echt de laatste bepalende. Dat maakt het wel iets specialer waardoor de zenuwen ook wat strakker gespannen staan. Normaal zou het zoals de voorbije dagen moeten verlopen. Ik hoop op het beste voor mij en voor mijn team.”

“De start en de voorlaatste beklimming zullen vandaag cruciaal zijn. Zij zijn het gevaarlijkste vandaag. De eerste klim volgt namelijk al op 25 kilometer dus het is zaak om goed mee te zijn. Ik zal het wiel van Mas zoveel mogelijk proberen te volgen, zeker omdat ik ervan uit ga dat er op de voorlaatste klim nog wel bepaalde kaarten getrokken kunnen worden”, aldus Evenepoel. “Het is niet nodig om zelf aan te vallen, maar als ik zou kunnen: waarom niet?”

“Er gaan zodanig veel emoties door je heen. Je begint steeds meer te dromen en erin te geloven dat het kan. We zien wel hoe het loopt. Mijn voorsprong is normaal voldoende. Het draait vandaag om het hoofd erbij te houden. Als team zolang mogelijk gegroepeerd blijven en de vlucht in de gaten houden”, vervolgt Evenepoel.

Volg de bepalende twintigste etappe hier live!

Ook ploegmaats Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder deden hun zegje. “Het is zo dichtbij, maar hij weet ook dat het nog een heel lastige rit zal worden en dat het dus nog niet binnen is”, vertelt Vervaeke. “Het is spannend. Ik voel ook wel een beetje spanning”, opent Van Wilder dan weer. “Het is een speciale dag. Het wordt de belangrijkste 180 kilometer van ons leven. We gaan er alles aan doen om deze dag zo mooi mogelijk te maken.”

Alleen kan er nog één iemand roet in het eten gooien: eerste belager Enric Mas. “Ik zal nog proberen om de trui te veroveren, maar we zullen zien hoe het loopt. Het is de voorlaatste etappe en er staan nog vijf cols op het programma. Ideaal dus om nog iets te proberen. Alleen weet ik eerlijk gezegd niet of Evenepoel een zwakte zal kennen. In de vorige bergetappe versloeg hij me nog. We zullen zien.”