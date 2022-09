Charles III officieel uitgeroepen tot koning van het Verenigd Koninkrijk

Charles III is zaterdagochtend door de zogeheten ‘Accession Council’ officieel uitgeroepen tot koning van het Verenigd Koninkrijk. De kroonprins werd donderdag na het overlijden van zijn moeder, koningin Elizabeth II, al automatisch koning, de benoeming door de raad was louter een formaliteit. De zitting werd voor het eerst ooit live uitgezonden.

De vergadering van de Accession Council – een speciale zitting van de Privy Council, een eeuwenoud adviesorgaan voor Britse koningen – bestond uit twee delen: één zonder de aanwezigheid van de nieuwe koning, en één met Charles present.

Het was van februari 1952 – bij de dood van koning George VI en de benoeming van koningin Elizabeth II – geleden dat de raad nog eens werd bijeengeroepen. Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om de officiële kroning van Charles, die kan nog maanden op zich laten wachten. Koningin Elizabeth werd pas 16 maanden na het overlijden van haar vader gekroond.

Zonder koning

In het eerste deel kondigde de voorzitter van de Privy Council, het Conservatieve parlementslid Penny Mordaunt, het overlijden van koningin Elizabeth aan. “My Lords”, klonk het. “Het is mijn treurige plicht om u te moeten informeren dat hare meest gracieuze majesteit, koningin Elizabeth II is overleden op donderdag 8 september 2022 in het kasteel van Balmoral”.

Daarna kondigde de secretaris van de Privy Council de troonsbestijging van koning Charles III aan. “Het heeft de almachtige god behaagd om onze vorstin Koningin Elizabeth II van gezegende en glorieuze herinnering naar zijn genade te roepen”, klonk het. “Door haar overlijden gaat de kroon van Groot-Brittannië en Noord-Ierland enkel en rechtmatig naar prins Charles Philip Arthur George.”

“Wij, de spirituele en tijdelijke leiders van dit rijk, en leden van het Lagerhuis samen met andere leden van de privy council van hare overleden majesteit en vertegenwoordigers van de rijken en territoria, wethouders, burgers van Londen en anderen, publiceren en verkondigen bijgevolg met één stem en bij overeenstemming van tong en hart dat Prins Charles Philip Arthur George is nu door de dood van onze overleden geliefde soeverein de enige rechtmatige en gelukkige leenheer geworden.”

“Charles III is bij de gratie van god koning van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en van zijn andere rijken en territoria, hoofd van het Commonwealth, verdediger van het geloof, aan wie we met nederige affectie alle trouw en gehoorzaamheid, terwijl we god door wie koningen en koninginnen heersen vragen om zijne majesteit te zegenen met lange en gelukkige jaren waarin hij over ons zal heersen.”

De belangrijkste leden van de raad, waaronder voorzitter Mordaunt, kroonprins William, koningin-gemalin Camilla, premier Liz Truss, en de aartsbisschop van Canterbury Justin Welby ondertekenden vervolgens de bijhorende proclamatie.

© REUTERS

Met koning

Daarna schuifelden de honderden aanwezige leden van de Privy Council naar de troonzaal, waar het tweede deel van de ceremonie plaatsvond, in aanwezigheid van de nieuwe koning. “Het is mijn droevige plicht u het overlijden van mijn geliefde moeder, de Koningin, te moeten melden”, begon Charles zijn toespraak. “De hele wereld sympathiseert met mij in het onherstelbare verlies dat we allemaal geleden hebben. Mijn moeder gaf een voorbeeld van levenslange liefde en onbaatzuchtige dienstbaarheid. De heerschappij van mijn moeder was zonder gelijke in haar duurtijd en toewijding. Zelfs nu we rouwen, danken we voor dit trouwe leven. Ik ben me ten zeerste bewust van de diepe erfenis en de ernstige plichten en verantwoordelijkheden nu aan mij worden doorgegeven. Nu deze mij te beurt vallen, zal ik ernaar streven het voorbeeld dat gesteld is, te volgen.”

Daarna legde Charles de officiële eed af dat hij de scheiding tussen kerk en staat in Schotland zal respecteren.

© AP

Festiviteiten

Om klokslag 12 uur kondigde de zogeheten ‘Garter King of Arms’ vanop een balkon boven Friary Court in St. James’ Palace de troonsbestijging van Charles III ook aan het gewone volk aan. Later volgen nog een fanfare, en kanonschoten vanuit Hyde Park en de Tower of London.

Ook voor de nieuwe koning volgt er zaterdag nog een druk programma. Zo komt de aartsbisschop van Canterbury langs op audiëntie, net als premier Liz Truss. Daarna volgen nog vertegenwoordigers van de oppositie, en de deken van Westminster.

© AFP

Londen — © AFP

Londen — © REUTERS

Edinburgh — © REUTERS