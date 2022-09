Twee gemaskerde mannen overvallen supermarkt in Gent: medewerker bedreigd met vuurwapen

De twee gemaskerde mannen bedreigden de medewerker van Carrefour Express in de Voskenslaan elk met een vuurwapen in de hand. — © fvv

Twee gemaskerde en gewapende mannen hebben vrijdagochtend de Carrefour Express in de Gentse Voskenslaan overvallen. De aanwezige winkelmedewerker werd bedreigd en moest de inhoud van de kassa afgeven. Politie en parket stellen alles in het werk om de daders te vatten.

“Onze medewerker belde me met een bibber in zijn stem op”, getuigt Zafar Patwary (42), die de winkel sinds 2018 uitbaat. “We hebben wel vaker last van winkeldieven of jongeren die wat moeilijk doen, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb hem vanochtend dan ook naar huis gevoerd, want hij is volledig in shock door wat hem is overkomen.”

Net na opening winkel

Het is nog donker wanneer de medewerker vrijdagochtend omstreeks 6 uur aankomt. Hij moet de Carrefour Express in de Voskenslaan die eerste uren in zijn eentje openhouden en alles klaarzetten. “Het is te duur voor ons om twee mensen zo vroeg in de winkel te hebben”, legt Patwary uit. “De echte drukte volgt pas ’s middags.”

De medewerker begint aan zijn dagtaak en opent om 7 uur de deuren van het filiaal. Het lijkt een dag zoals alle andere te worden. Eén klant komt vroeg binnen en vertrekt snel. De medewerker bijt rustig in zijn croissant wanneer twee mannen de winkel binnenwandelen. Hij is zich nog van geen kwaad bewust.

Voor de Carrefour haalden de twee gemaskerde mannen een geweer uit hun rugzak. Ze verstopten het in hun broek en wandelden daarna naar binnen — © fvv

De medewerker van de Carrefour werd bedreigd met een vuurwapen en moest de kassa openen. De gemaskerde dieven gingen met 468 euro aan de haal. — © fvv

Kassa leeghalen

Beide personen dragen een mondmasker en een kap over het hoofd. Op beelden van een van de zestien camera’s in en aan de Carrefour is te zien dat het duo voor de ingang eerst even was gestopt. Uit een rugzak halen ze allebei snel een handvuurwapen en verstoppen dat in hun broek. Om 7.06 uur stipt wandelen ze naar binnen.

Het duo houdt zich eerst vooraan in de winkel op, maar dan gaat het snel. Ze tonen elk hun wapen aan de medewerker en trekken hem naar de winkelrekken achteraan de winkel. Ze stoppen het wapen in hun broek en keren dan terug naar de kassa. Die moet de medewerker openen. De twee dieven grissen snel 468 euro mee.

Onrechtvaardig

Na iets meer dan een minuut zijn de boeven al vertrokken. Een nieuwe klant wandelt nietsvermoedend de winkel binnen en ziet eerst zelfs niet wat er is gebeurd.

De medewerker verwittigt daarop zijn baas en de Gentse politie is binnen enkele minuten ter plaatse. “Politie en parket stellen alles in het werk om de verdachten op te sporen”, laat het parket weten.

De eigenaar voelt zich machteloos bij wat hen vrijdagochtend overkomen is. “Gelukkig raakte onze medewerker niet gewond, maar dit is een trauma”, zegt Zafar Patwary. “Ik heb ook een nachtwinkel in de studentenbuurt en werk dagelijks 14 à 15 uur. Deze overval voelt onrechtvaardig aan. Wij werken enorm hard en maken dan dit mee. Dat voelt gewoon niet eerlijk aan.”