Felice Mazzu valt in de prijzen en wint de Guy Thys-award voor beste Belgische trainer

Felice Mazzu is zaterdag tot beste Belgische trainer van het afgelopen seizoen verkozen. De huidige trainer van Anderlecht krijgt met de Guy Thys-award een bekroning voor zijn topjaar met vicekampioen Union.

De award wordt elk jaar door BFC Pro, de vereniging van Belgische professionele voetbaltrainers, uitgereikt. De 69 Belgische proftrainers die gestemd hadden, waren het er unaniem over eens dat Mazzu het afgelopen seizoen met Union uitzonderlijk goed presteerde. Daaronder ook Georges Leekens, die de award aan hem overhandigde. “Voor mij is Felice de verdiende winnaar. Omdat ik hem enorm apprecieer als coach en als mens. Wat hij bij Union gerealiseerd heeft, is een prestatie op wereldvlak.”

Mazzu was zelf ook heel fier op deze prijs. “Wanneer je erkenning krijgt vanuit de wereld waarin je werkt, geeft dat toch veel meer voldoening. Ik ben hier erg blij mee.”

Philippe Clement en Tom Saintfiet werden tweede en derde.