De kansen voor Hasselt, de punten voor Herentals: “We moeten kansen afmaken en minder foutjes maken”

Voor wie het futsal niet op de voet volgt: Herentals is het vroegere Noorderwijk. Een club met tonnen ambitie en middelen. Deze zomer vlogen er twee Brazilianen, een Spanjaard en een Fransman in. Die voegen métier toe, terwijl je Dahmani, Yachou en andere Bouri’s moeilijk een bal ontfutselt. En toch. Het nummer vier van vorig seizoen zag voor de rust sterretjes. Hasselt gaf - ondanks de energiecrisis - FULL gas en creëerde kans op kans. Nick Van Kort had er een vijftal aan zijn voet, maar ze gingen naast (2x), over, op Talhaoui of verloren in samenspel. De grootte van de kansen en de zwierigheid waarmee ze gemist werden, resulteerde en gefoeter en hoongelach op de tribunes. “We konden er tien maken, ikzelf drie of vier”, sloeg de Antwerpse nieuwkomer (ex-Aarschot) mea culpa. “Als ik de eerste maak, maak ik ze waarschijnlijk allemaal. Maar op gegeven moment kruip er toch twijfel in je hoofd. We moeten onszelf belonen, want wedstrijden win je niet met kansen.”

Aansluiter weggevaagd

Zo stond het aan de rust tot ieders ontzetting 1-2. De aansluiter van Kenneth Vanderheyden 10 seconden voor de pauze gaf moed, maar werd kort erna al weer uitgevaagd. Hasselt bleef druk zetten, maar met de knal van Bouazil op de paal spatte ook het geloof in brokjes uit elkaar. “De tweede helft was iets minder als de eerste”, gaf coach Petros Papanicolaou toe. “Wij hadden al veel krachten verbruikt en zij waren ook balvaster en leper. De 2-3 van Van Kort met vliegende keeper kwam iets te laat, al hadden we met de juiste touch van Leysen op Kaddouri nog kunnen gelijkmaken. We hebben vandaag van onszelf verloren. Iedereen die vanavond hier was, zag dat wij goed futsal speelden. Alleen moeten we onze kansen afmaken en minder foutjes maken. De drie goals die we weggeven zijn gelijkaardig en vermijdbaar.”

“Niet verdiend”

Dat beaamde doelman Dries Vrancken. Ondanks een enerverende avond maakte hij een nuchtere analyse. “Ik had niks te doen en dan moet je er plots staan. Bij de drie doelpunten kom ik tegenover twee spelers te staan en moet ik kiezen. Bij die fases maken we kleine foutjes en denken we misschien té aanvallend. Maar we moeten vooral onze goeie match en voetbal onthouden. We moeten nog iets volwassener worden.”

Petros Papanicolaou zag ook het grotere plaatje: “Bij zowel Châtelineau als Herentals spelen diverse spelers die enkel met futsal bezig zijn. Niet met veld, niet met werk... Je weet dat je tegen deze ploegen kan verliezen. Maar als je dan beide wedstrijden ziet, verdienen we die 0 op 6 niet. Dat is ontgoocheling, maar we moeten daar ook vertrouwen uit putten. Na een week rust door interlands gaan we voor de drie punten naar Moeskroen.”

FULL HASSELT: Vrancken, Bouazil, Van Kort, Halim, Sleypen, Kaddouri, Vanderheyden, Leysen, El Mansouri, Vanlangenakker. REAL HERENTALS: Talhaoui, Bilal Bouri, Vrancken, Dahmani, El Fahsi, Yachou, Caballero, Barboza, Sviercoski, Ali Bouri, Hendrickx. DOELPUNTEN: 1’ El Fahsi 0-1, 18’ Dahmani 0-2, 20’ Vanderheyden 1-2, 22’ owngoal 1-3, Van Kort 2-3. GELE KAARTEN: Caballero, Van Kort, Dahmani, Bouazil. RODE KAART: 8’ El Fahsi. SCHEIDSRECHTERS: Alageyik, Zambuto. TOESCHOUWERS: 200.

