29 jaar geleden wonnen de Belgian Lions op het EK in Berlijn van … Slovenië

Na de stunt vorige week tegen wereldkampioen Spanje (FIBA 2) gaan de Belgian Lions op het EK op zoek naar een nieuwe verrassing. Deze namiddag (14u45) nemen ze in de Duitse hoofdstad Berlijn in de 1/8ste finales op tegen Europees kampioen Slovenië (FIBA 5) en NBA-fenomeen Luka Doncic. Pittig detail: 29 jaar geleden zagen we live de Belgian Lions op het EK in Berlijn versus … Slovenië ook winnen!

Na het EK in 1979 in Italië, met een debutererende Rik Samaey, kwalificeerden de Belgian Lions zich na veertien jaar nog eens voor een EK. Een succesverhaal dat begon in 1988 met Tony Van den Bosch als nieuwe bondscoach, Etienne Dermaut als assistent-coach en NBA-legende Jack Ramsey als consultant. Sportief manager Leon Wandel had die constructie op poten gezet. In 1989 openden de Belgian Lions in het Portugese Anadia de pre-kwalificaties met een vier op vier tegen onder meer Israël en Portugal. Na een schitterende EK-kwalificatie campagne plaatsten de Belgian Lions zich dus voor het EK in 1993 en in de Duitse hoofdstad Berlijn. We waren er 29 jaar geleden bij in Berlijn en in de oude sporttempel toen de Belgian Lions op 22 juni met 82-61 wonnen van Slovenië. Ronny Bayer (topschutter met 25 punten), Danny Herman, Jacques Stas, Dirk Snijders, Marc Deheneffe, Eric Cleymans, Herman Bruyninckx, Daniel Goethals, Yvan Verberckt, Rik Samaey, Eric Struelens en Dimitri Lambrecht vormden toen de selectie van de Belgian Lions. Het zou wel de enige overwinning van de Belgen in de groepsfase zijn.

Kapitein Maxime De Zeeuw werkt vandaag zijn 131ste selectie af. — © BELGA

29 jaar laten willen de Belgian Lions die stunt nog eens overdoen. Na een fantatische 3 op 5 in de groepsfase en in de Georgische hoofdstad Tbilisi met onder meer een verrassing tegen wereldkampioen Spanje willen Jonathan Tabu, Maxime De Zeeuw en hun ploegmaats de scalp van de Europees kampioen Slovenië. Wonderkind Luka Doncic en Slovenië zijn de favoriet, maar als underdog pakten de Belgian Lions de voorbije jaren met overwinningen tegen ondermeer wereldmachten als Litouwen, tweemaal Servië en vorige week dus Spanje uit.